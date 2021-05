Thea und Gerhard Schulz, die im Seniorenzentrum Haubenwasen in Pfahlbronn leben, feiern am Mittwoch, 12. Mai, zusammen ihre Diamantene Hochzeit. Die beiden sind in Alfdorf seit Jahrzehnten verwurzelt und hatten am 12. Mai 1961 standesamtlich, einen Tag später kirchlich, in Alfdorf geheiratet.

Thea Schulz, geboren am 3. April 1935 in der Familie Uhlmann in Alfdorf, und Gerhard Schulz, geboren am 22. Mai 1935 in der Familie Schulz in Höldis, hatten sich beim Tanzen im Albverein