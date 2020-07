Tipps von der Welzheimer Sternenwarte: So lässt sich Komet "Neowise" mit bloßem Auge beobachten

Es ist ein Ereignis, das sowohl Astronomen als auch Hobby-Sterngucker in ihren Bann zieht: Erstmals seit vielen Jahren ist am Himmel wieder ein heller Komet sichtbar - und das mit bloßem Auge. Wir haben mit Professor Dr. Hans-Ulrich Keller, Leiter der Sternwarte Welzheim, gesprochen, wie und wann der Schweifstern "Neowise" am besten zu sehen ist.

Der frühe Vogel sieht den Schweifstern

"Aktuell sieht man den Kometen 45 Minuten vor Sonnenaufgang am besten", so der Professor. "Man sollte einen freien Blick nach Nordosten haben, der Horizont sollte frei sein." Sprich: Hat man ein Haus oder einen Berg in nordöstlicher Richtung vor der Nase, kann man es vergessen. "Außerdem soll der Blick möglichst nicht durch Lichtquellen wie Straßenlaternen oder Autolichter gestört werden", empfiehlt Keller. Zusätzlich sollte man sich noch ein Fernglas zur Hand nehmen, das erleichtere die Suche.

Blickt man Richtung Nordosten, springt einem der Komet aber nicht sofort ins Auge. "Neowise" sei ein Stern zweiter Größenklasse, der in etwa so hell wie ein einzelner Stern aus dem Sternbild "Großer Wagen" sei, so der Astronom. Man könne sich aber an einem anderen Stern orientieren: "Im nordöstlichen Morgenhimmel kann man einen hellen Stern erkennen, Capella genannt", erklärt Keller. Habe man diesen Stern mit gelblicher Farbe entdeckt, sei es relativ leicht, "Neowise" zu finden. "Wenn man von der Capella ein bisschen links nach unten geht, müsste man den Kometen sehen können." Tipp: Mit der kostenlosen "Nightsky"-App lässt sich problemlos jeder Stern identifizieren.

Es gibt gute Nachrichten für Morgenmuffel

Wem es jetzt - wie dem Schreiber auch - kalt über den Rücken läuft, wenn es ums Aufstehen um 4.45 Uhr geht, der kann aufatmen: "Nach dem 10. Juli taucht der Komet auch im Nordwesten am Abendhimmel auf", beruhigt der Leiter der Sternwarte Welzheim. Etwa 45 Minuten nach Sonnenuntergang könne man "Neowise" am Himmel entdecken. Er sei zu dieser Zeit noch besser zu sehen als am Morgen, da dort noch der helle Mond stören würde.