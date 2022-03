Es war nicht leicht, aber alle zusammen haben es geschafft: Die Turn- und Sportfreunde (TSF) Welzheim mit rund 2220 Mitgliedern sind gut durch die Pandemie gekommen und wollen nun mit der Aktion „Wir machen Kinder stark“ in diesem Jahr durchstarten. Weiter auf der Agenda steht nach den Worten von Petra Schütte, die als Vorsitzende des Hauptvereins in der Hauptversammlung bestätigt wurde, der Bau eines neuen Sportzentrums im Lindenareal. Allerdings nicht im Alleingang, sondern in enger