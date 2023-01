Umsatzrückgang in der Bio-Branche: So geht es dem Demeterhof Vogel in Welzheim

Eigene Nüsse gibt es, selbst gebackenes Brot, Öle, Essig, Brotaufstrich, Bohnen, Linsen und Senf, Säfte, dazu Weizen, Roggen und Dinkel: Das Angebot ist breit im Hofladen des Biohofs Vogel in Eberhardsweiler. Es finden sich auch verschiedene Mehlsorten, Tee, Joghurt, Butter, Quark, Wurst und Fleisch und Dosenwurst von den hofeigenen Tieren, geschlachtet am Ort, und vieles mehr. „Im gesamten Laden sind nur Produkte in Bio-Qualität“, sagt Gerda Vogel. „Es gibt bei uns nichts Konventionelles.“

„Für unsere Hofbäckerei wird unser Mehl in der Voggenbergmühle gemahlen“

Für ihre Waren lassen die Vogels viel Sorgfalt walten. Wenn möglich, werden eigene Produkte angeboten. Möglichst regional heißt das Motto darüber hinaus. Beim Honig kennen sie alle Imker, der Kaffee kommt aus dem Weltladen in Welzheim, die Eier aus Schwäbisch Hall, die Suppenhühner aus dem Hohenlohischen, die Linsen von der Alb, und so weiter. „Für unsere Hofbäckerei wird unser Mehl in der Voggenbergmühle gemahlen“, sagt Gerhard Vogel.

Fleisch der Mangalitza-Wollschweine lockt Liebhaber sogar aus Bayern an

Das Angebot des Hofladens hat sich herumgesprochen. Und wird geschätzt. Viele Kunden kommen von Welzheim, nicht wenige seit 30 Jahren. Junge Familien zieht es auf den Demeter-Hof, sie schauen auch gern die Tiere an. Das Fleisch der Mangalitza-Wollschweine, einer vom Aussterben bedrohten Nutztierrasse, lockt Liebhaber aus dem Stuttgarter, Winnender und Gmünder Raum, ja, sogar aus Bayern, nach Eberhardsweiler auf den idyllisch gelegenen Hof.

„Man merkt, dass im Supermarkt sehr viel Bio angeboten wird“

Doch ist ein solcher natürlich auch ein wirtschaftlicher Betrieb, der die ökonomischen und gesellschaftlichen Entwicklungen spürt. „Die Branche für Bio-Lebensmittel steuert 2022 auf das erste Umsatzminus in ihrer Geschichte zu“, hatte etwa tagesschau.de Ende Dezember vermeldet. „Davon geht der Bauernverband in einem aktuellen Marktbericht aus“, hieß es weiter. „Grund dafür ist die Reaktion der Kunden auf die hohe Inflation.“

„Es kommen ein paar Leute weniger“, stellt auch Gerda Vogel fest. Und: „Man merkt, dass im Supermarkt sehr viel Bio angeboten wird.“ Sie schaut, dass sie Waren von Firmen hat, die nicht in den Supermärkten zu finden sind. Beim Fleisch beobachtet die 62-Jährige: „Die Leute kaufen weniger, aber bewusster.“ Sie fasst zusammen: „Am Strich ist unten weniger.“

Als die Corona-Pandemie begann, hätten die Leute hingegen alle Lebensmittel gekauft. Vielleicht, um unbelastete Lebensmittel für das Immunsystem zu bekommen, oder um unter wenigen Menschen einkaufen zu können und ein Schwätzle zu halten. Vielleicht von allem etwas. Es war „geschwind der Corona-Boom. Dann hat es sich wieder normalisiert.“

Auch der Biohof Vogel hat einen Teil Kunden, die gern Bio kaufen, aber keinen üppigen Geldbeutel haben und nun ein bisschen langsamer machen. „Manche entschuldigen sich fast, dass es nicht mehr ist.“ Gerhard Vogel kann sie sehr gut verstehen. „Sie wissen über ihre Finanzen Bescheid. Sie brauchen einen Puffer“, sagt er mit Blick auf die Kosten für Strom, Energie und Heizung.

Der Betrieb ist breit aufgestellt

Das Ehepaar bleibt ob der jüngsten Umsatzentwicklung gelassen. Der Betrieb ist breit aufgestellt: 60 Kühe gehören dazu, drei bis vier Mutterschweine, die Mangalitza-Mastschweine, Rinder, Acker- und Grünland, die Familie verkauft auch Stammholz für Sägewerke. So ist der Umsatzrückgang nicht bedrohlich für den Betrieb. Gerda und Gerhard Vogel sind überdies keine Berufsstarter, den Laden gibt es seit Jahrzehnten.

Dessen Kundschaft ist vom Alter her gut gemischt. Eher Ältere sind darunter, aber auch junge Leute, die kurz vor Ladenschluss noch hereinschauen: „Gibt’s noch was vom Wollschwein?“ Einige Kunden kaufen bereits in der zweiten Generation hier ein. Manche kommen über die Infos aus dem Smartphone, andere wegen des Klimas. Doch es kommen nicht alle „kopfgesteuert“, mancher schätzt schlicht etwa die Qualität des Brots.

Burger-Patties gibt es im Verkaufsautomaten

Und zieht es doch gern jene, die traditionell kochen, in den Laden, die Vogels gehen auch mit der Zeit. Burger-Patties gibt es zum Beispiel seit einem Jahr im Verkaufsautomaten, Brötchen und Burger sind selbst gemacht. Dort können sich auch junge Leute abends um zehn Uhr noch bedienen. „Da spricht man einfach noch mal ganz andere Leute an“, weiß Gerhard Vogel.

Die jüngste Tochter präsentiert den Hof auf Instagram

Ein Sohn der Familie arbeitet schon viele Jahre voll im Betrieb, und die jüngste Tochter präsentiert den Hof auf Instagram. „Dort kommt der Geist der jungen Leute her“, weiß der Vater.

Eine moderne Homepage informiert zudem über den Hof, seine Produkte und seine Besonderheiten, etwa, dass es sich um den ersten Arche-Hof in Baden-Württemberg handelt, auf dem bedrohte Nutztierrassen leben. Unter anderem findet man auch die aktuellen Schlachttermine, so dass das Fleisch ganz frisch eingekauft werden kann.

Wer davon nicht Gebrauch macht, findet das Fleisch von Rindern und Wollschweinen auch eingeschweißt und gekühlt, fertig für die Weiterverwendung in der Küche.

Kühlen, Wurst machen, das braucht viel Energie. Wie gehen die Vogels mit den gestiegenen Preisen für Energie um? Auch Verpackungen sind teurer geworden. „Das lässt man jetzt mal laufen, wie es sich entwickelt“, sagt Gerda Vogel. Es sind ja nicht nur diese Kosten gestiegen. Für Mehl und Getreide hat sie die Preise angepasst, nachdem diese sehr lange gleich geblieben waren. Und sie hat die Preisempfehlungen der Großhändler für zugekaufte Produkte umgesetzt. Aber: „Bei den eigenen Produkten tut man sich einfach schwer, sie noch teurer zu machen.“ Andererseits: „Es muss sich auch rechnen, wenn wir schlachten. Der Schlachtlohn wird nicht billiger“, nennt sie ein Beispiel. Und die Dosen wurden auch teurer. Gleichwohl: Die Preise für Wurst und Fleisch hat Gerda Vogel nicht erhöht, zumindest noch nicht.