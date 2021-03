Über eine Million Euro möchten Stadt und Gemeinderat in den nächsten Monaten in die Erweiterung des Kindergartens in Breitenfürst investieren - so der Beschluss der letzten Gemeinderatssitzung. Damit soll der zusätzliche Bedarf an Kindergartenplätzen im Ü-3-Bereich abgedeckt werden, der ja bereits in der Kindergartenplanung 2019 erkannt wurde. Ein weiterer angenehmer Nebeneffekt wird sein, dass das Provisorium im Bürgerhaus beendet wird, in dem bereits eine Kindergartengruppe vorübergehend