Was das Welzheimer Ferienprogramm im Sommer bietet

Länger schulfrei sollte man haben. Denn schließlich ist die Auswahl an Veranstaltungen beim Welzheimer Ferienprogramm wieder groß: Viele Vereine, Institutionen, ehrenamtliche Helfer und Anbieter ermöglichen den Ferienkindern ein breites Angebot an Aktivitäten mit Sport, Spiel und Naturerlebnissen, wer will, kann kreativ werden oder auch einen Ausflug machen. Die Volksbank bietet beispielsweise Ausflüge in den Schwabenpark oder ins „Eins+Alles - Erfahrungsfeld der Sinne“ an. Mit dem Reiseunternehmen Maier können die Kinder in den Holiday-Park nach Haßloch fahren.

Ein interaktives Rätsel in der Antike will gelöst sein

Das Ferienabenteuer kann aber auch quasi vor der Haustür beginnen. Mit einer Reise in die Vergangenheit zum Beispiel. Die „Numerus Brittonum“, die Römergruppe, bietet ein spannendes Planspiel am Ostkastell an. Ein interaktives Rätsel in der Antike will dort gelöst sein. Ihren Spürsinn ausprobieren können die Kinder auch beim Programm der Gemeinde für Christus Kaisersbach, die zu einer Art Schnitzeljagd mit einem Meisterdetektiv einlädt.

Abenteuerliche Tage in den Murr-Auen

Hinaus in die Natur führen die Angebote der Naturparkführerin Ruth Bohn. Ihr Programm „Murr-Piraten ahoi“ verspricht abenteuerliche Tage in den Murr-Auen. Wer sich mehr für die heimische Tierwelt interessiert, ist vielleicht bei der „Wildwoche mit Mini-Jagdschein“ richtig. Ein Wildniscamp im Spielhof bei Kirchenkirnberg bietet sicher viele Eindrücke und die Möglichkeit, neue Erfahrungen zu machen. Das gilt bestimmt ebenso für das Angebot eines feurigen Abenteuerlagers mit einem Schnitzkurs.

Die Kreisjägervereinigung bietet den Ferienkindern einen Besuch im Lernort-Naturmobil an. Dort erfahren sie mehr über heimische Wildtiere. Sie gehen auch mit Jägern durch den Wald und erhalten Einblick in deren Arbeit.

Ebenfalls seinen Platz im Ferienprogramm hat das Welwaldheim der Awo Welzheim im Welzheimer Schulzentrum und der Umgebung im August. Beim Welwaldheim können sich die Kinder zehn Tage lang auf verschiedene Programmpunkte auf dem Welzheimer Wald freuen.

Stand-up-Paddling auf dem Aichstrut-Stausee

Sportbegeisterte finden beim Ferienprogramm viel Auswahl. Die TSF Welzheim sind mit Sportangeboten dabei. So bietet beispielsweise die Abteilung Fechten Einblicke in die Sportart an und die Kinder können sich in ihr ausprobieren. Wer sein Talent eher auf zwei Rädern sieht, kann sich bei den BMX-Fahrern austesten. Erste Erfahrungen im „Spiel der Könige“ können Kinder bei der Schach-Abteilung sammeln.

Der FC Welzheim offeriert jungen Fußballfreunden einen Mädelsfußballtag sowie Kicken für Jungs. Wer sich für Wassersport begeistert, kann einmal Stand-up-Paddling auf dem Aichstrut-Stausee ausprobieren. Die Schützengilde Welzheim lädt zu Spiel und Spaß mit Pfeil und Bogen ein. Der Zirkus Maroni, ein Kinder- und Jugendzirkus, bietet einen Workshop zum Einradfahren für Anfänger und Fortgeschrittene an.

Skispringer oder Skispringerin werden beim Skiclub Degenfeld

Und ja, sogar Wintersport ist im Ferienprogramm vertreten dank des Skiclubs Degenfeld. Mit ihm kann man Skispringer oder Skispringerin werden, erhält Einblick in die Sportart, und auf der kleinen Degenfelder Mattenschanze kann man mit ganz normalen Alpinskiern den Auslauf abfahren. Erste Sprünge können gewagt werden. Dieses Angebot richtet sich an Kinder, die schon Ski fahren können. Sie sollten eine alpine Skiausrüstung und einen Helm haben.

Technikinteressierte Kinder könnte ein neues Angebot der DBK Historische Bahn, die die Schwäbische Waldbahn betreibt, begeistern. Der Verein bietet einen Blick hinter die Kulissen an, eine Lok wird für einen Fahrtag vorbereitet und es wird auch ein bisschen rangiert.

Zu Besuch bei der Feuerwehr und mit dem Schlauch spritzen

Ein Besuch bei der Feuerwehr ist nicht nur für Technikfreunde interessant. Sie lädt die Ferienkinder zu einem Blick hinter die Kulissen in die Feuerwache ein. Kleinere Übungen erwarten die jungen Besucher, das Spritzen mit dem Schlauch ebenso, und auch für die Verpflegung ist gesorgt.

Die Kultur kommt ebenfalls nicht zu kurz. Beispielsweise lädt das Akkordeonorchester zu einem Schnupperkurs am Instrument mit kleinem Vorspiel ein. Auf Einladung der Kultursäule Welzheim spielt das Figurentheater Phoenix das Stück „Freunde“ im Dietrich-Bonhoeffer-Haus.

Selbst kreativ werden können Kinder etwa beim Bemalen von Keramik in einer privaten Kreativwerkstatt oder in einem Bastelkurs für eine Outdoor-Laterne. Im Rathaus lässt ein Zauberkurs gespannt sein.

Wer bei diesen Angeboten noch nicht fündig wurde, kann sich, wenn man so will, höheren Zielen zuwenden. Ins Hobby der Modellflieger kann man hineinschnuppern, einmal Pilot sein und die Modelle selbst fliegen. Und zu den Sternen gibt es Führungen in der Sternwarte.

Es gibt ein digitales Ferienprogramm-Portal

Wer sich nun zum Ferienprogramm informieren oder sein Kind für eines der Angebote anmelden möchte, tut das über die Homepage der Stadt Welzheim. Die Programmhefte gibt es nicht mehr. Denn: „Es gibt ein digitales Ferienprogramm beziehungsweise ein digitales Ferienprogramm-Portal“, sagt Sandra Bihlmaier von der Stadtverwaltung.

Das findet man auf der Homepage der Stadt Welzheim im Menü „Freizeit gestalten“ unter „Ferienprogramm“. Mit einem Link gelangt man zum Portal. „Da wird man dann zukünftig alle Programmpunkte sehen“, kündigt Sandra Bihlmaier an. Das wird voraussichtlich ab Anfang, Mitte Juni der Fall sein. Sobald das Portal freigeschaltet ist, kann man sich anmelden. Anmeldeschluss ist voraussichtlich am 15. Juli.

Nutzer sieht gleich, ob er angemeldet ist

Komfortabel ist dabei, dass Interessierte online bereits sehen können, wie voll ein Angebot bereits ist, es gibt eine Art Ampelregelung. Wer will, kann als Veranstalter einrichten, dass man online zahlt. Und der Nutzer sieht gleich, ob er angemeldet ist, und bekommt eine Bestätigung und eine Anmeldenummer.

Das Ferienprogramm findet unter Vor-Corona-Bedingungen statt, erklärt Sandra Bihlmaier. Rund 70 Prozent der Angebote sind kostenlos. Andere erfolgen gegen einen Unkostenbeitrag, der in der Regel relativ gering ist, informiert Sandra Bihlmaier weiter.