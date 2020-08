Es heißt, an der Lein hätten sich früher die Krücken gestapelt. Es heißt auch, dass Tiere bei Verletzungen diese Stelle gezielt aufgesucht haben, um dort zu baden. Doch beides gehört wohl eher ins Reich der Sagen. Sicher hingegen ist, dass es an dieser Stelle an einer Lichtung im Tannwald eine Schwefelquelle gibt – und die Menschen bereits vor mehr als 500 Jahren dort badeten. Erstmals erwähnt ist die Heilbadeanstalt im Jahre 1487. Bis zu 60 Personen pro Tag haben dort das Bade- und