Was der HGV Welzheim gegen viele Aufträge, wenig Material und Personal tun will

„Wir haben uns heute getroffen, um in ein normales Fahrwasser zu kommen.“ Dieses Wunschdenken äußerte HGV-Vorsitzender Martin Kohnle noch bei der letztjährigen Hauptversammlung des HGV, die, zwar unter großen Sicherheitsvorkehrungen, aber dennoch real und in Präsenz, im Gasthaus Lamm noch stattfinden konnte. Was damals keiner ahnen konnte: Die See wurde danach, auch für den HGV, noch rauer.

Weitere Ereignisse, zusätzlich zur Pandemie, wie der Ukraine-Krieg mit massiven Auswirkungen auf Energie- und Lebensmittelkosten, Welthandel und Güterverkehr sollten folgen. Der Neujahrsempfang sowie auch Leistungsschau, HGV-Stand auf der Ausbildungsmesse 2022, Kurse, Betriebsbesichtigungen und Stammtisch fielen ins Wasser.

Ehrungen und Wahlen

Am Samstagabend wurde daher quasi ein „HGV-Doppelpack“ gestartet. Im Anschluss an die Hauptversammlung mit Wahlen und Ehrungen konnte der große Festakt für Mitglieder und Freunde des HGV nachgeholt werden. Hier wurde bewusst auch an der Namensgebung festgehalten.

„Wir können aus einem Neujahrsempfang keine Mai-Hocketse machen“, betonte Vorsitzender Kohnle vor den Gästen. Es blieb daher bei der, etwas skurril anmutenden, Namensgebung: „Neujahrsempfang“ - den es so wohl auch nicht alle Tage geben dürfte. Die Hauptversammlung wurde von Martin Kohnle in sportlich-straffen vierzig Minuten geleitet.

Im zweiten Teil des Abends wurde mit Sektempfang, Essen und Ausblicken und Anregungen vom Rednerpult aus das Versäumte nachgeholt. Ohne Maske - dennoch mit waltender Vorsicht - wurde dies von den Gästen gerne angenommen und genossen.

Die Crux mit den Aufträgen - Lösung: „Made in Germany?“

„Wir als Unternehmer haben Aufträge wie nie, aber keine Ware und keine Mitarbeiter, zudem gehen die Preise durch die Decke“, so beschreibt Kohnle die aktuelle Situation verbunden mit der Frage: „Kommen wir wieder zurück zu „Made in Germany?“

Abhilfe in puncto Arbeitskräfte könnte eine eventuelle Mitarbeiterbörse liefern. Hier könnten sich die Betriebe untereinander, je nach Auftragslage, gegenseitig unterstützen, regte Kohnle an.

Positive Punkte für Welzheim sind: ein neues Fahrradgeschäft und die Eröffnung des neuen Geschäftshauses am Feuersee.

Fragezeichen beim Thema Leistungsschau „Welzheim Aktiv 2023“

Im Jahr 2016 und in 2019 fanden Leistungsschauen des HGV statt. Das Projekt „Welzheim Aktiv 2023“ wäre vom 14. bis 17. April 2023 eingeplant. Kohnle warb für die Wichtigkeit für den Bereich der Werbung für Stadt und Unternehmen in Welzheim.

Bei direkter Handzeichenabstimmung war jedoch die Resonanz unter den Anwesenden, mit acht Prostimmen von rund 100 Anwesenden, eher zurückhaltend. Der Beschluss wurde vertagt und wird per E-Mail nochmals neu abgefragt.

Neuer Glanz im Stadtpark: Pavillon mit indirekter Beleuchtung

Beliebt – nicht nur für Hochzeitsfotografien - ist der Pavillon im Stadtpark. Damit dies so bleibt und er zukünftig auch attraktiv für andere Veranstaltungen wird, renoviert der HGV das Bauwerk ehrenamtlich mit handwerklichem Know-how. Unter anderem werden die Eichstützen Zug um Zug erneuert, und eine Stromversorgung für indirekte Beleuchtung soll verlegt werden.

Auf Anregung der Stadt wird erwogen, den Sommerempfang des HGV auch an diesem Ort mit neuem Termin abzuhalten.

Um das HGV-Schiff wieder in normales Gewässer zu steuern, sollen zukünftig auch wieder Schulungen und Kurse wie Ersthelferschulung und Ladungssicherung angeboten werden. Auch Betriebsbesichtigungen kommen im neuen Format zurück.