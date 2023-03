Was kostet die Brezel in Welzheim: Wie fünf Bäckereien mit den Kosten umgehen

Der Duft nach Kaffee liegt in der Bäckerei Jooss in der Luft. Der Cafébereich ist gut besucht. Man kann auf die Welzheimer Wilhelmstraße blicken, hält ein Schwätzle und beißt zum Beispiel in eine frische Brezel. Die kostet in der Bäckerei inzwischen 95 Cent, sagt Ljiljana Jooss. Im November wurde der Preis für das schwäbische „Nationalgebäck“ erhöht. Im vergangenen Jahr musste die Bäckerei im Frühjahr ihre Preise anheben, wie andere auch. Seitdem wurde nur der Preis für die Brezel erhöht.

Wie haben sich die Kosten für die Bäckereien entwickelt? Der Gaspreis ist gesunken, aber immer noch hoch, „mehr als vor dem Krieg“. Auch der Strom schlägt etwas weniger stark zu Buche. Der Preis ist aber „noch immer hoch“, sagt Ljiljana Jooss.

Die Lebensmittel bezieht die Bäckerei über einen Fachgroßhandel. Kauft man mehr, gibt es mehr Bonus. „Wir sind ein kleiner Betrieb. Wir haben keine Filialen“, gibt Ljiljana Jooss zu bedenken. „Wir können nur bedingt mithalten.“ Alles in allem stellt sie fest: „Die Lebensmittelpreise sind immer noch hoch.“ In der Bäckerei geht man sparsam vor, vorsichtig. Ljiljana Jooss will schauen, was der Steuerberater sagt, dann gegebenenfalls nachkalkulieren.

„Die Leute haben alle hohe Ausgaben“

„Vor Corona war es viel einfacher“, vergleicht sie. Obwohl die Bäckereien offenbleiben durften. Doch zuvor gab es die Veranstaltungen, Hochzeiten, Feste. Seit der Pandemie kommt die Bäckerei mit weniger Personal aus. Sie kalkuliert mit Bedacht. „Die Leute haben alle hohe Ausgaben.“ Dankbar ist Ljiljana Jooss für die vielen Stammkunden.

Im Vollkornbereich Bio-Zutaten fürs Brot verwendet

Auch im Backcafé Behrens kostet die Brezel 95 Cent. Gemacht ist sie aus Dinkelmehl, sagt Mitgeschäftsführerin Claudia Fuchslocher. Der Preis fürs Brot ist stellenweise ein wenig gestiegen, und zwar im Januar. Neu war, dass im Vollkornbereich Bio-Zutaten fürs Brot verwendet wurden. Dadurch wurde es teurer. „Alles andere ist stabil geblieben.“

Die Kosten für die Zutaten befinden sich „auf hohem Niveau“, beobachtet Claudia Fuchslocher, sie haben sich „in manchen Bereichen entspannt, aber nur in manchen“. Der Preis für Butter schwanke mitunter um einen Euro für das Kilo, nennt sie ein Beispiel. Probleme mit der Belieferung hatte das Backcafé in der Vergangenheit nicht. „Die Gebindegrößen sind sehr klein. Das ist von Vorteil. Dafür zahlen wir halt mehr.“

Stichwort Energiekosten: Für Gas habe man die Ansage bekommen, dass es günstiger werde. Das ist aber nur ein kleiner Punkt in der Bäckerei. „Wir backen mit Strom.“ Zu dem kann Claudia Fuchslocher erst im Sommer mehr sagen.

"Man redet darüber, aber keiner beschwert sich"

Im Backcafé Behrens sind keine Preiserhöhungen geplant. „Was muss, muss“, findet Fuchslocher. „Man muss leben können davon. Aber es nicht auf die Spitze treiben.“

Der Preis war bei den Kunden nie ein Thema. „Man redet darüber, aber keiner beschwert sich.“ Es wird gezielter gekauft, so Claudia Fuchslocher. Verzichtet wird eher auf Luxusartikel wie Kuchen und im Süßwarenbereich, nicht aber auf die Backwaren für das tägliche Leben. „Wir haben nicht die Leute, die auf Masse kaufen.“

"Wir haben aufgeschlagen zum ersten Januar. Das mussten wir auch"

Martin Köngeter von der Bäckerei Köngeter meint zu den Preisen im Lebensmittelbereich: „Es hat sich entspannt“. Man sei aber nicht auf dem Niveau wie vor eineinhalb Jahren. Und: „Die Energiepreise sind zurückgegangen. Heizöl ist wesentlich günstiger.“ Aber auch nicht auf dem Niveau wie zuvor.

„Wir haben aufgeschlagen zum ersten Januar. Das mussten wir auch“, sagt der Bäckermeister. Man habe in erster Linie eine Lohnerhöhung für die Mitarbeiter umzusetzen gehabt. „Wenn die wirtschaftliche Lage es erlaubt, wird es dieses Jahr nochmal eine Lohnerhöhung geben.“

"Unsere Kunden kriegen ja auch mehr Lohn"

In der Bäckerei Köngeter kostet die Brezel 95 Cent. Was sagen die Kunden zur Preiserhöhung? „Die Kunden schimpfen schon.“ Aber: „Es musste sein, um die Energiekosten, die immer noch hoch sind, und um die Lohnkosten zu bewerkstelligen“, so Köngeter. „Unsere Kunden kriegen ja auch mehr Lohn“, sagt er zu Tarifabschlüssen.

Wie verhalten sich die Kunden angesichts der in vielen Lebensbereichen gestiegenen Kosten? „Die Leute sind schon vorsichtiger und sparsamer. Man merkt das definitiv.“

"Es wird immer schwerer, rentabel zu arbeiten"

Für die Bäckerei Widmann schildert Mitgeschäftsführer Blerim Hasani bezüglich der Rohstoffkosten ähnliche Beobachtungen wie seine Kollegen. „Das Schlimmste ist die Energie“, meint er. Man heize mit Öl und brauche auch viel Strom. Fast die ganzen Maschinen laufen mit Starkstrom. Die Bäckerei Widmann hat seit dem vergangenen Frühjahr nicht erhöht. Man warte auf die Jahresrechnung und will die Zahlen genau anschauen. „Es wird immer schwerer, rentabel zu arbeiten.“ Auch in der Bäckerei Widmann kostet die Brezel 95 Cent.

"Jegliche Eiprodukte werden beinahe wöchentlich teurer"

In der Bäckerei Wiedmaier kommt sie auf einen Euro. „Das war eine bewusste Entscheidung“, sagt Florian Wiedmaier. Den Preis stückchenweise anzuheben fände er nicht gut. Bei den Lebensmittelkosten sieht er Anlass zur Hoffnung. „Es ist ein Plateau erreicht bei den Mehlpreisen.“ Der Butterpreis ging im Januar zurück und steigt jetzt wieder. Und, ergänzt er, Eier werden teurer. „Jegliche Eiprodukte werden beinahe wöchentlich teurer.“

In der Bäckerei Wiedmaier wurden die Preise im Oktober zum letzten Mal erhöht. Die Bäckerei hat kurzfristige Verträge für Energie. Im Oktober hat man die Auswirkungen der Energiekosten gespürt. Das Mehl war noch teurer, und der Mindestlohn wurde angehoben, so Florian Wiedmaier.