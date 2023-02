Was kostet die Kugel Eis in Welzheim im "Il Nuovo Gelato"?

Noch ist es wenig frühlingshaft, und die Lust auf Eis bei der Laufkundschaft eher gering. Weswegen das „Il Nuovo Gelato“ in der Schorndorfer Straße, das seit dem 20. Februar wieder geöffnet hat, noch ein wenig im „Dämmerschlaf“ liegt und auch nur wenige Eissorten anbietet. „Die Saison beginnt erst am 1. März“, meint Besitzerin Loredana Soporan, „und jetzt gerade ist das Wetter ja auch nicht so begeisternd.“ Wer mag, kann sich aber schon einen Kaffee holen, und wie gesagt: Ein bisschen Auswahl bei der kalten Leckerei ist auch schon vorhanden.

Loredana Soporan betreibt das beliebte Eiscafé mit ihrer Familie seit 2017. Sie stammt aus der Nähe von Klausenburg im rumänischen Siebenbürgen, und es gab auch keinen „Heimaturlaub“ über den Winter, wegen der Schulpflicht für den Nachwuchs. Nur über Weihnachten und Silvester hat man in Rumänien ein bisschen Ferien gemacht.

Ab dem ersten März steht dann auch der Außenbereich wieder für die Kunden offen, und der Preis für die Eiskugel (1,40 Euro) wird sich nicht erhöhen. Obwohl die Kosten für die Eismacher „dank“ der Inflation kräftig gestiegen sind: „Alles ist teurer geworden“ erklärt Soporan, „alle Rohstoffe kosten deutlich mehr, Zucker fast doppelt so viel.“

Sobald das Wetter für den nötigen Appetit sorgt, sollen auch neue Spezialitäten den Kunden Lust auf das süße Angebot machen. Zum Beispiel „Siciliano“, ein Mandeleis mit Mandarine und Pistazie, „Coco Bello“, ein Kokoseis mit Mango, und „Nero Modicano“, ein Eis mit dunkler Bitterschokolade. „Das ist laktosefrei“, meint Soporan, „und es enthält auch weniger Zucker.“ Laktosefrei sind übrigens (fast) alle Fruchtsorten, was viele Käufer mit Milchzucker-Intoleranz freuen dürfte.

Und da die Anzahl der heißen Tage in den letzten Jahren eher zu- als abnimmt, dürfte sich die Familie Soporan während der Frühlings- und Sommermonate ebenfalls freuen - über viele Gäste und gute Umsätze. Geöffnet hat das „Il Nuovo Gelato“ täglich von 10 bis 22 Uhr.