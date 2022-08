Wechsel in Welzheims Modewelt: Elke Döbele übergibt Boutique an Tanja Entenmann

„Frau Döbele, warum denn das?“ Solche Reaktionen hat Elke Döbele in der letzten Zeit häufiger gehört. Es hat sich herumgesprochen, dass im langjährigen Damenmodehaus in der Wilhelmstraße Veränderungen anstehen. Auch ein Räumungsverkauf weist darauf hin. Doch man muss zum Glück nicht das Ende eines Fachgeschäfts beklagen. Vielmehr steht eine Geschäftsübergabe an. Und so kann die gelernte Modedesignerin ihre langjährigen Kundinnen beruhigen: Ihre bisherige Mitarbeiterin Tanja Entenmann wird künftig die Boutique leiten.

Nach 28 Jahren als Chefin ihres eigenen Modegeschäfts geht der Abschied nun ganz schnell: Am Samstag schließt Elke Döbele zum letzten Mal die Tür ab. Und Tanja Entenmann schließt im September wieder auf.

„Modedesign: Das war der Traum“

Dass Elke Döbele in die Modewelt wollte, wusste sie schon früh. „Modedesign: Das war der Traum.“ Für die gebürtige Welzheimerin ging er in Erfüllung. Sie besuchte nach dem Abitur die Modeschule in Stuttgart, damals in der Gaisburgstraße. Dort lernte sie alles, was man in der Branche wissen und können muss: vom Entwurf über die Schnitte und das Nähen, die Warenkunde und Betriebsorganisation bis zur Kalkulation. Ein Dreivierteljahr arbeitete die Absolventin in ihrem Beruf in Stuttgart.

Die schillernde, verheißungsvolle, glanzvolle Welt der Mode ist die eine Seite. Elke Döbele sagt aber auch: „Es kommen nicht so viele Jil Sanders heraus, wie man sich denkt. Es ist nicht nur Glamour.“

In ihrer Heimatstadt fand Elke Döbele dann ihren langjährigen Arbeitsplatz und ihre Aufgabe. Sie übernahm zunächst 1994 das kleine Modegeschäft von Doris Greiner in der Gemeindehausstraße. Nach fünf Jahren „wurde der Laden zu klein“. 30 Quadratmeter inklusive Lager: „Für den Start war es toll.“ Aber die Modefachfrau wollte sich vergrößern und zog in den 100 Quadratmeter großen Laden in der Wilhelmstraße, dorthin, wo früher das Feinkostgeschäft Gruber war.

Die Entscheidung erwies sich als genau die richtige. „Es ging immer voran.“ Freilich: Elke Döbele tat auch viel dafür: Modenschauen etwa, Abend-Events, viele Messebesuche, immer mit einem wachen Auge für „Sachen, die es nicht überall gibt“.

Seit ein paar Jahren besucht Elke Döbele auch die Nachhaltigkeitsmesse. Bio- und Naturmaterialien, Wertorientierung, eine faire Entlohnung für alle, die an der Wertschöpfungskette beteiligt sind, vom Baumwollpflücker an: Darauf legt sie Wert. Und wird auch gezielt danach gefragt. Eine Broschüre mit nachhaltig arbeitenden Firmen liegt außerdem zur Information der Kunden aus.

Und, immer wichtig: die Beratung. Da war Elke Döbele so ehrlich, auch abzuraten, wenn sie fand, dass einer Kundin etwas nicht stand, und sah sich durch wiederkehrende Besuche bestätigt.

Als sie vor 28 Jahren eröffnet hat, gab es fünf oder sechs Modegeschäfte in Welzheim, erinnert sich Elke Döbele. Ihres ist immer noch am Platze, „da bin ich auch ein bisschen stolz darauf“. Gern räumt sie ein: „Ich habe auch einfach gute Mitarbeiter gehabt.“

Zu tun gab es immer viel, auch über die Beratung der Kundinnen hinaus. Zum Beispiel: „Immer wieder eine andere Warenpräsentation ist ganz wichtig.“ Ware auspacken, auspreisen, jedes Teil bügeln, die Buchhaltung, Bestellungen, Messen: „Das habe ich immer alles gern gemacht.“

Lockdowns und Einschränkungen: „Wie wir da gekämpft haben“

Aber: Mal zwei Wochen Urlaub, das gab es in all den Jahren nicht. Und die Lockdowns und Einschränkungen der Corona-Pandemie waren natürlich eine schwere Zeit. „Wie wir da gekämpft haben. Wir haben uns drei Arme rausgerissen.“ Bei Wind und Wetter blieb die Tür auf, wurde Ware ausgefahren, zeitweise stand ein Tisch in der Tür, über den die Tüten gereicht wurden, damit daheim anprobiert werden konnte. „Wenn nicht alle zur Stange gehalten hätten, die Mitarbeiter, der Vermieter zum Teil und die Kunden, wären wir heute nicht mehr da.“ Dass sie zeitweise die Impfausweise der Kundinnen kontrollieren mussten, „das fand ich schlimm“. Das habe man sich nicht anmaßen wollen.

"Es ist Zeit für etwas Neues"

Nach diesen Einschnitten sei es sehr schnell wieder aufwärtsgegangen. Die persönliche Ansprache im Geschäft wird mehr wahrgenommen, die Einkaufsmöglichkeit am Ort mehr wertgeschätzt, es gibt Dank für die Beratung, beobachtet Elke Döbele. Und neue Kundinnen kamen.

Und nun? „Es ist Zeit für etwas Neues“, hat Elke Döbele für sich beschlossen. Was genau? „Weiß ich noch nicht. Schauen wir mal.“ Zunächst einmal vielleicht für eine neue Erfahrung: „Ich möchte einfach mal keine Verpflichtungen mehr haben.“