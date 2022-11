Weihnachtsmarkt & Co.: Was Familien im Welzheimer Wald im Advent erleben können

Nach zwei Jahren Pandemiepause findet in Welzheim der Weihnachtsmarkt 2022 wieder statt. Dann heißt es: In der einen Hand duften frisch gebackene Waffeln und der Glühwein, in der anderen Hand lässt inmitten der winterlichen Vorfreude die schönste Warteschleife des Jahres mehr erahnen - den Advent. Weihnachten kommt auch dieses Jahr für viele Menschen wieder plötzlich und überraschend, aber „das muss nicht sein“.

Das Rathaus-Ensemble im Welzheimer Wald, bestehend aus Alfdorf, Kaisersbach und Welzheim, zeigt Wege zur schrittweisen Annäherung und Vorfreude auf. So kann auch dieses Jahr die kuscheligste Zeit des Jahres in jedem Herzen Einzug halten und ihren Platz finden, denn bald heißt es wieder: Es weihnachtet sehr.

Weihnachtsdorf kehrt nach Pandemiepause zurück

Sandra Bihlmaier, zuständige Fachfrau für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im Welzheimer Rathaus, bekommt leuchtende Augen, wenn sie vom kommenden Welzheimer Adventszauber schwärmt: „Nach zwei Jahren Pandemiepause findet das Welzheimer Weihnachtsdorf wieder an zwei Wochenenden – und zwar am Freitag, 25. November, 18 bis 23 Uhr, Samstag, 26. November, 15 bis 23 Uhr, und Sonntag 27. November, von 11 bis 21 Uhr, statt.

Außerdem noch am 2. und 3. Dezember von 15 bis 23 Uhr sowie am 4. Dezember von 11 bis 19 Uhr.“ Rund um den Kirchplatz erweitern die einheimischen Gastronomen mit Raclette, Steaks, gegrillten Würstchen, geriffelten Kartoffeln, Waffeln, Glühwein und Punsch das weihnachtliche Angebot. Zudem wird dort eine Auswahl an liebevoll gefertigten Geschenken und Waren zu finden sein.

Sandra Bihlmaier freut sich „über die gemütliche heimelige Atmosphäre, wenn man an den Tischen eng zusammenschnuckeln kann“. Die Besucher erwartet an beiden Wochenenden ein bezauberndes Ambiente unter alten Bäumen rund um den Kirchplatz an der St.-Gallus-Kirche, in der gut 20 weihnachtlich geschmückte Hütten und Stände eine stimmungsvolle Atmosphäre zaubern. Ganz nach dem Motto: Weihnachten kann und Weihnachten soll kommen.

Welzheimer Schneekugel, schwäbischer Nikolausexpress und Adventsfenster

Beide Sonntage, also am 27. November und am 4. Dezember, wird das Weihnachtsdorf dann zusätzlich noch durch einen Weihnachtsmarkt erweitert, der für jeden Besucher sicherlich die ein oder andere Weihnachtsgeschenk-Idee und Dekoration bereithält. Das diesjährige Highlight, verrät Bihlmaier als Fachfrau im Rathaus, „ist 2022 der Nikolausexpress“.

Am 27. November und 4. Dezember begleitet nämlich der Nikolaus die Schwäbische Waldbahn. Alle anreisenden Gäste, aus Richtung Schorndorf und Rudersberg kommend, können sich während der 23 km langen Strecke somit auf den Mann mit roter Zipfelmütze freuen, und dieser hält für jeden kleinen Gast eine süße Überraschung parat.

Welzheim glänzt jedoch noch mit einem Naturerlebnis, nämlich mit „Advent im Park“, wo am Sonntag, 4. Dezember, ab 11 Uhr im Stadtpark 1000 Lichter an beleuchtenden Bäumen große und kleine Herzen höher schlagen lassen sollen: Waldtiere nebst einer märchenerzählenden Waldfee, eine riesige Schneekugel und jede Menge Überraschungen plus Mitmachangebote laden unter der musikalischen Begleitung des Posaunenchors alle Besucher ein.

Eine Punktlandung wird sicherlich auch wieder die vom CVJM ins Leben gerufene Adventsfenster-Idee, bei der Leute zu bestimmten Adressen kommen können und sich kontaktlos einen weihnachtlichen Impuls mitnehmen dürfen. Quer durch die Gesellschaft zieht sich der 24 Adressen starke Kalender, bei dem sich neben der evangelischen Kirche und privaten Leuten auch andere Glaubensrichtungen einbringen konnten. Das an verschiedenen Orten aufgestellte Wanderhäuschen mit kostenlosen Sprüchen, Geschichten und Impulsen soll auch 2022 nicht regelmäßige Kirchgänger ansprechen. Der Plan wird auch im evangelischen Gemeindebrief Welzheim/ Rienharz und auf der Kirchengemeinde-Homepage zur Ansicht, veröffentlicht.

Alfdorf erfüllt Weihnachtswünsche

Für Alfdorf sieht es laut Tobias Mozer, dem Mitarbeiter für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, wie folgt aus: „Am 11. Dezember findet ein Sonntagskonzert im Haus der Musik statt, parallel am gleichen Tag das Adventssingen des MGV Rütli in Hinter- und Vordersteinenberg und Kapf.“ Tobias Mozer weist dieses Jahr jedoch explizit auf eine traditionelle Aktion hin: die „Weihnachtswunsch“-Aktion.

Bei dieser Aktion haben alle Kinder und Jugendlichen aus finanziell benachteiligten Familien, deren Gabentisch nicht üppig ausfallen wird, die Möglichkeit, sich ein Weihnachtsgeschenk zu wünschen. Alle Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde haben gleichfalls die Chance, so Mozer weiter, hierfür ein Geschenk-Pate zu werden. Wer zur Teilnahme berechtigt ist und die Teilnahmebedingungen – die auf der Homepage der Gemeinde Alfdorf nachzulesen sind – erfüllt, reicht für sein Kind eine Wunschkarte auf dem Rathaus ein. Jedoch auch beim Kindergarten Sonnenschein, in der Grundschule Hellershof, bei den Pfahlbronner Landfrauen oder den teilnehmenden Alfdorfer Fachgeschäften ist eine Abgabe des 25 Euro nicht übersteigenden Wunsches machbar.

Da der Wunschzettel-Abgabetermin bereits am 20. November war, stellte sich die Frage, ob es auch jetzt noch denkbar ist, seine Wunschkarte einzureichen. Bürgermeister Ronald Krötz versichert mit einem weihnachtlichen Schmunzeln: „Für Kurzentschlossene drücken wir ein Auge zu und machen noch einen Geschenkwunsch möglich.“ Ab Donnerstag, 1. Dezember, darf sich dann jeder, der gern Geschenk-Pate sein möchte, eine Wunschkarte im Foyer des Alfdorfer Rathauses aussuchen und das verpackte Wunsch-Geschenk bis spätestens Montag, 12. Dezember, dort wieder abgeben. Ganz nach dem Motto: Weihnachten kann kommen, und zwar miteinander für alle.

Kaisersbach glänzt mit Kultur und lässt Kerzen leuchten

Adventliche Stimmung auch in Kaiserbach und gleich an diesem ersten Advents- Wochenende, vom 25 bis 27. November, findet im Schullandheim Mönchhof passend dazu der „Kultur-Advent im Mönchhof“ statt. Das ganze Wochenende wird dort der Markt der Aspacher Hobbykünstler stattfinden, jeweils Freitag von 14 bis 18 Uhr, Samstag und Sonntag von 11 bis 18 Uhr.

Aber auch ein Kinder-Bastel-Programm und verschiedene nachmittägliche Musikdarbietungen, wie die Künstler von Hearts & Bones, werden die vorweihnachtliche Kultur im Schullandheim kräftig pushen. Schirmherr der Veranstaltung ist das Landratsamt Rems-Murr und hier können auch weitere Infos unter „Kultur-Advent 2022 im Schullandheim Mönchhof“ auf dessen Homepage eingeholt werden.

Der Advent wird am 27. November weiter parallel durch ein Fest in der Kaisersbacher Gemeindehalle eingeläutet und am 4. Dezember findet der durch die Grundschule Hellershof gesanglich unterstützte Seniorennachmittag der nahe gelegenen evangelischen Kirchengemeinde Hellershof statt, inklusive eines Adventskonzerts um 18.30 Uhr im Sandland bei der evangelischen Kirche.

Am 6. Dezember soll dann ein „Nachmittag der älteren Generationen“ im Kaisersbacher Gemeindehaus folgen. Am 10. Dezember findet dann, parallel zur VdK-Adventsfeier im Gemeindehaus, eine adventliche Premiere als Highlight statt: das Kaisersbacher Kerzenleuchten. Das "MomentMal"-Team wird hier, zwischen 17 und 20 Uhr, eine weihnachtliche Stimmung rund um die evangelische Kirche und das Rathaus zaubern.

Hierbei sollen so viele Kerzen wie möglich, auch mit den von der Bevölkerung selbst mitgebrachten Kerzenlichtern, entzündet werden. Musikalische und tänzerische Vorführungen und eine kleine Bewirtung sind für alle Kerzenfans ebenfalls in Planung. Jeder, der am 10. Dezember in Kaisersbach teilnehmen möchte, sollte sein Kerzenlicht möglichst im Glas zum Schutz anderer Teilnehmer und gegen Witterung mitbringen.

Die Bevölkerung im Welzheimer Wald wird hiermit explizit aufgerufen, zahlreich und mit viel weihnachtlicher Vorfreude ein Licht als Zeichen zu setzen und zahlreich zu erscheinen.