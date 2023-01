Welzheim: Was machen Pfarrer Eberhard Braun und Landarzt Peter Höschele heute?

Als der Zweite Weltkrieg endete, folgte was Gutes nach: Welzheims langjähriger Pfarrer Eberhard Braun wurde vom lieben Gott nach Tübingen auf die Erde geschickt. Gut, erst als schreiendes Kleinkind, aber Jahre später, nachdem er in Reutlingen seine Jugendzeit erleben durfte, erreichte ihn seine Berufung dann doch noch. Während er durchs Skifahren nebst Wandern auf der Alb und in den Allgäuer Bergen zu einem Mann heranwuchs, kam er als Mitarbeiter beim CVJM mit „dem Geist“ der Jugendbewegung in Berührung. In der Zeit entstand ein kleiner Jugendschaftsbund, dem Pfarrer Braun bis heute angehört.

Eberhard Braun: Drei Jahre Vikariat in Ravensburg

Mitte der 60er Jahre erreichte ihn dann der Ruf „vom Chef“, hier ist natürlich der Mann in den Wolken gemeint, und somit begann Eberhard Braun sein Theologiestudium, laut eigener Aussage „auf der Suche nach dem, was uns trägt“. Tübingen und Mainz waren seine Stationen, wie auch drei Jahre Vikariat in Ravensburg. Seine Frau brachte die Liebe mit und war – bereits mit zwei Kindern – mittlerweile ein wichtiger Bestandteil seines Lebens. Als Pfarrer Braun 1974 auf die zweite Pfarrstelle der evangelischen Kirchengemeinde Welzheim berufen wurde, folgte zeitnah sein drittes Kind, diesmal in Welzheim geboren. Den viele Jahre im Gemeinderat tätigen Pfarrer verbindet – bis heute – eine enge Freundschaft zum katholischen Pfarramtskollegen Johannes Neumann.

Beide Männer bemühten sich 20 Jahre um eine ökumenische Gemeinschaft, die „alles gemeinsam machte, was man gemeinsam machen konnte“. Hierzu zählen die einst an den Start gegangenen ökumenischen Tage, Arbeitskreise, Bibelwochen, Eucharistie- und Abendmahlgottesdienste sowie die Gottesdienste im Grünen. Mit dem Bau der Welzheimer Moschee kam eine neue Herausforderung für Christen und Muslime, einander besser zu verstehen und sich gemeinsam den feindseligen Entwicklungen besser entgegensetzen zu können.

Beim Einbau der vier großen St.-Gallus-Kirchen-Fenster "live" dabei

Das ökumenische Friedensgebet und der interreligiöse Dialog waren, aus beiden Impulsen heraus, geboren. Für den Mann der Kirche war die Entstehung der vier großen St.-Gallus-Kirchen-Fenster – durch Glasmacher Hans Gottfried von Stockhausen – ebenfalls prägend, denn Eberhard Braun war beim Einbau „live“ dabei. Sein Engagement führte ihn weit herum, selbst nach Indien, wo er die bis heute von der Welzheimer Kirchengemeinde unterstützte Partnerorganisation „Card“ besuchte. Er ist halt ein echter Macher, dieser Pfarrer Braun, und das immer noch: Für den Frieden, Gerechtigkeit und die Bewahrung der Schöpfung einzutreten ist ihm auch nach seinem Abschied im Herbst 2017 ein Anliegen.

In seiner neuen, alten Heimat Reutlingen ist er heute in der „Offenen Kirche“, wie auch in der progressiven „Partei“ der evangelischen Landeskirche aktiv. Doch er vergaß auch nie die Naturerlebnisse seiner Jugend, hält diese heute bildgewaltig als Fotograf fest und ist Mitglied im Reutlinger Fotoclub, sogar als „Mitwirkender“ bei der jährlichen Ausstellung. „Natürlich genieße ich auch meine Opa-Rolle bei den Enkeln“, verrät der Pfarrer im Ruhestand, mit einem Lächeln. Und er denkt gern zurück, an seine Zeit und die Menschen in Welzheim. Frei nach Vaclav Havel sendet der – für viele Welzheimer im Herzen immer noch fest verankerte – Theologe seinen Schäfchen Hoffnung zu, und das erfüllend im Geiste Gottes: „Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht – sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn macht, egal wie es ausgeht.“

Ein Landarzt: Visionär aus Leidenschaft

Als Peter Höschele 1986 in Steinenberg bei Rudersberg seine Land-Praxis eröffnete, hieß es seitens der Krankenversicherung, „der Ort ist zu klein, Sie werden in zwei Jahren nicht mehr da sein.“ Doch Arzt-Visionär Höschele belehrte die Skeptiker eines Besseren und so erhob sich die Praxis bis dato, 2023, zur größten Hausarztpraxis des Rems-Murr-Kreises. Menschen von der Geburt an bis ins hohe Alter medizinisch zu begleiten, das ist und war die Passion von Landarzt Peter Höschele. Als der sympathische Mediziner 1953 in Bad-Cannstatt geboren wurde und nebst zweier Schwestern noch als „echtes Stadtkind“ aufwuchs, war ihm das Landleben nur aus Erzählungen ein Begriff.

Nachdem er dann 1972 – mittlerweile mit dem Abitur in der Tasche – ein Freiwilliges Soziales Jahr im Krankenhaus absolvierte, wuchs in ihm der Wunsch, „Menschen zu begleiten“ und Medizin zu studieren. Zunächst studierte er aufgrund des strengen Numerus clausus noch auf Lehramt Biologie und Chemie, dann steuerte er 1976 auf Kurs „Richtung Zukunft“ und begann sein Medizin-Studium in Heidelberg. Politisch setze er sich zudem für die Anti-AKW-Bewegung wie auch den Klima- und Naturschutz ein. Ebenso war er Vordenker in puncto Nachhaltigkeit, im bewussten Verzicht aufs Auto sowie der bis dahin noch als Neuerscheinung geltenden vegetarischen Ernährung: „Um ein Kilo Fleisch zu erzeugen, brauche ich sieben Kilogramm Getreide“, weiß Landarzt Höschele und ergänzt: „Das, was heute Fridays for Future machen, haben wir vor 50 Jahren auch schon zu vermitteln probiert.“

Peter Höschele: Ab 2006 mehrmals als Kreisrat bestätigt

Mit diesem Bewusstsein kam in ihm vermehrt der Wunsch nach einem idyllischen Leben auf, was ihn – auch getragen von der Geburt seiner Kinder – 1986 von Heidelberg nach Rudersberg auf's Land ziehen ließ. Seine Einstellung zur Natur prägte auch seine Behandlungsweise, was daran erkennbar wurde, dass er Kindern Antibiotika – nur wenn es nicht anders ging – gab, soweit vertretbar durfte es gern homöopathisch oder pflanzlich sein. Das Landarztdasein war zur damaligen Zeit alles andere als einfach. Eine ganzwöchige nächtliche Bereitschaft plus weite schneeverwehte Wege im Winter waren für ihn keine einfache Ausgangslage. Eine weitere war ein ihm entgegenschlagender Argwohn der angesiedelten Hausärzte, welche ihn als „Fremdkörper mit langen Haaren, mit Ansichten der Grünen und Naturheilkunde“ verschmähten.

Eine Anzeige im Büttel mit dem Titel "Politisch grün, medizinisch grün, deshalb Naturheilverfahren" folgte über ihn. Aber Peter Höschele ließ die faktisch starken Argumente für sich sprechen und wies, was die Zeit mit sich brachte, alle Zweifler in die Schranken. Er war seiner Zeit eben weit voraus und auf der Stelle zu stehen ist, heute wie damals, eben weitaus einfacher, als die Zeichen der Zeit vorab richtig zu deuten. Landarzt Höschele zeigte es allen: Ab 2006 wurde er mehrere Male klar als Kreisrat bestätigt, und ab 2011 konnte man den, mittlerweile beruflich etablierten, Arzt parallel im örtlichen Gemeinderat antreffen. Seit 35 Jahren ist er nun Mitglied bei den Grünen und der einstige Visionär ist immer noch „vorn mit dabei“, zum Beispiel als aktives Mitglied beim Nabu: Hierzu gehören das Streuobstwiesenpflegen, Bäume schneiden und der Schutz von Naturfeuchtgebieten.

Praxis-Nachfolge längst geregelt

2018 machte er dafür sogar eine Ausbildung zum Schutzgebietsbetreuer. Dies auszubauen ist einer seiner Pläne für den Ruhestand. Die Nachfolge in seiner Praxis ist durch Sohn Philipp längst gut geregelt, was er zu schätzen weiß, und er könnte sich eigentlich komplett zur Ruhe setzen. Doch die 37-jährige Tätigkeit in seiner Praxis verbindet den Arzt aus Leidenschaft immer noch mit vielen Patienten, und es sind, laut Höschele, Beziehungen entstanden „die er nicht so einfach kappen will und kann“. Er war zudem lange in Welzheim tätig und auch da ist er für viele Wegbegleiter unvergessen und längst eine Legende.

Da sich die größte Hausarztpraxis des Rems-Murr-Kreises in Steinenberg als Lehramtspraxis für Studierende der Uni Tübingen etabliert hat und das Team zudem prädestiniert ist, dort Fachärzte für Allgemeinmedizin auszubilden, ist Peter Höschele nach wie vor im Weiterbildungsausschuss der Ärztekammer tätig. Er nimmt somit auch zukünftig Facharztprüfungen ab. Zum 70. Geburtstag sei ein 30-Kilometer-Berglauf in der Silvretta mit Sohn Philipp geplant, wofür der aktive Mediziner regelmäßig trainiert und durch den Welzheimer Wald joggt.

Seine Frau Birgit und die Enkel halten ihn zudem fit. Und so spürt Visionär Peter Höschele immer noch den Drang, sich weiter für seine Ideale und Werte einsetzen zu wollen und mit politischer Teilhabe die Weichen für die Zukunft zu stellen. Ganz so wie einst bei seinem Start: als junger Landarzt – für Welzheim und das Remstal.