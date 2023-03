Welzheimer Frühling und Naturparkmarkt locken: Diese Veranstaltungen bietet 2023

Noch lässt der Frühling etwas auf sich warten. Doch dauert es nicht mehr lang, bis die Sonne ins Freie lockt und sich bei Märkten, Festen und Musik das Leben unter freiem Himmel genießen lässt. Auch in diesem Jahr bietet die Stadt Welzheim eine Reihe von Open-Air-Veranstaltungen, die zum Bummeln, zum Schwätzlehalten und sich treffen, zum Probieren und Stöbern einladen.

„Alle Veranstaltungen sind gut rausgekommen“

Und das wieder ohne Corona-Auflagen. „Es ist viel entspannter“, sagt Uwe Lehar über das Gefühl, mit dem er in diesem Jahr die Veranstaltungen plant. Im vergangenen Jahr „war man zuversichtlich, dass alles funktioniert“. Aber: „Man wusste noch nicht, wie“, sagt der städtische Pressesprecher über die Veranstaltungen mit Blick auf den Infektionsschutz. Doch zum Glück: „Alle Veranstaltungen sind gut rausgekommen.“ Es gab dabei nie einen Hotspot. „Die Zahlen waren in Welzheim nie hoch“, unterstreicht Lehar zu den Freiluftveranstaltungen.

Den Beginn der diesjährigen städtischen Open-Air-Saison markiert der Welzheimer Frühling am Sonntag, 2. April. „Da ist immer die Fahrradbörse“, kündigt Lehar eine Attraktion an. „Letztes Jahr war alles to go“, erinnert er sich an den Welzheimer Frühling 2022. Es gab keine Bänke, keine Tische oder Musik, keine Bühne, „nichts, was zum Verweilen eingeladen hätte. Der Termin war so knapp, dass man nicht wusste, was auf uns zukommt“.

Für Kinder: Animation mit Malwand, Farbzaubermaschine und Actionpainting

In diesem Jahr nun gibt es beim Welzheimer Frühling wieder ein Musikprogramm, die Stadtkapelle spielt zum Frühschoppen. Und „Brass Box“ ab 15 Uhr, die bereits ein paarmal beim Welzheimer Frühling zu erleben waren. Für die jüngsten Besucher ist ein Straßenkünstler zu Gast. Er animiert die Kinder mit einer Malwand, einer Farbzaubermaschine und Actionpainting. Darüber hinaus hat das städtische Museum geöffnet und zeigt eine Sonderausstellung. Für die Bewirtung ist im Bereich zwischen der Wilhelmstraße und der Pizzeria „Ionio“ gesorgt.

Zum Welzheimer Frühling gibt es einen verkaufsoffenen Sonntag in der Zeit von 13 bis 18 Uhr. „Das ist der Auftakt in unsere Freiluftveranstaltungssaison“, so Uwe Lehar über den Welzheimer Frühling.

Naturparkmarkt am 21. Mai: „Das ist etwas Besonderes“

Weiter geht’s im städtischen Kalender mit dem Naturparkmarkt, der am Sonntag, 21. Mai, nach Welzheim kommt. „Das ist etwas Besonderes“, verrät Uwe Lehar. Der Markt ist eine Aktion des Naturparks Schwäbisch-Fränkischer Wald. Als Mitgliedskommune kann man sich als Gastgeber bewerben. Letztmals hatten sich 2017 die Selbstvermarkter in der Limes-Stadt ein Stelldichein gegeben. Denn: „Es muss alles im Naturpark produziert werden“, erklärt Uwe Lehar das Prinzip des Markts. Cola und Fanta wird es also nicht geben. Dafür aber Honig aus hiesigen Imkereien, Obst und Gemüse sowie Brennereierzeugnisse aus dem Naturparkgebiet, Seifen und vieles mehr. Der besondere Markt zieht für gewöhnlich sehr viel Publikum auch von auswärts in die Stadt.

Gefeiert wird wieder am Samstag, 22. Juli, sowie am Sonntag, 23. Juli, beim Welzheimer Straßenfest. „Geboten ist ein Fest rund um den Kirchplatz“, kündigt Uwe Lehar für die zwei Festtage an. Mit Band, Gottesdienst, Frühschoppen der Stadtkapelle, Bühnenprogramm und natürlich dem Flohmarkt am Sonntag. Auch der erweist sich als Magnet für auswärtige Besucher. „Wir haben einen reinen Flohmarkt“, betont der Pressesprecher, es gebe keine Neuware. Von 13 bis 18 Uhr lockt zudem ein verkaufsoffener Sonntag beim Straßenfest.

Und der Herbst? Wartet mit dem Markt des Schwäbischen Waldes mit einem Höhepunkt auf, zu dem auf den Tag des Schwäbischen Waldes, auf Sonntag, 17. September, eingeladen wird. „Wir schauen, dass wir lauter Stände aus dem Schwäbischen Wald bekommen.“ Mit den Schwerpunkten Kulinarisches, Handwerkliches und Lebensmittel. Wieder lädt auch ein verkaufsoffener Sonntag zum Einkaufsbummel ein.

Weihnachtsdorf: Heimeliger Budenzauber rund um die St.-Gallus-Kirche

Mit dem Welzheimer Weihnachtsdorf an den beiden Wochenenden vom 1. bis zum 3. Dezember sowie vom 8. bis zum 10. Dezember nähert sich das Ende der Freiluftveranstaltungssaison. Rund um die St. Gallus-Kirche erwartet die Gäste heimeliger Budenzauber. „Wir haben uns fixiert auf 20 Hütten oder Stände. Das hat sich bewährt.“ Weil es aufgelockerter ist, die Besucher mehr Platz und einen gewissen Abstand zu den Ständen haben, erklärt Uwe Lehar. Die Standbetreiber vom vergangenen Jahr werden wieder angeschrieben. Gibt es Restplätze, werden sie ausgeschrieben.

Der kleine Weihnachtsmarkt mit Käse, Kleidern, Handyhüllen und Süßwaren vor dem Weihnachtsdorf „war wenig weihnachtlich“, sagt Uwe Lehar. „Wir müssen gucken, ob wir Stände bekommen, die weihnachtliche Angebote machen. Notfalls würden wir den Weihnachtsmarkt verkleinern“, schildert er Überlegungen für dieses Jahr.