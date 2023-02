Welzheimer Kastell-Realschule nimmt am Erasmus-Projekt in Schweden teil

Ein Förderprogramm der Europäischen Union macht es möglich. Erasmus steht für Völkerverständigung der Bildungseinrichtungen der verschiedenen europäischen Länder. An dem Programm nehmen alle 28 Staaten der EU und fünf weitere Länder teil. Mit dabei: die Kastell-Realschule in Welzheim.

Durch Corona mussten die Besuchsreisen verschoben werden

Allerdings war das Erasmus-Projekt durch Corona zunächst ausgebremst worden und die geplanten Fahrten nach Schweden, Spanien und Tschechien wurden vorläufig gestrichen. Mit Abflauen der Pandemie konnte der Schüleraustausch wieder aufgenommen werden. Im Februar 2022 war Schweden an der Reihe.

Das Schulsystem dort ist anders aufgebaut als in Deutschland. Die normale Schullaufbahn besteht aus der neunjährigen, obligatorischen Grundschule und dem dreijährigen Gymnasium. Schulträger ist die Gemeinde, die selbst bestimmt, wie die Schule organisiert wird. Die Schulen sind gebührenfrei, auch die Lernmittel für die Schüler sind kostenlos.

Nicht nur das System ist anders, auch der Umgang von Schülern und Lehrern ist von anderer Qualität. Die Lehrer werden geduzt oder mit ihrem Spitznamen angesprochen. Die Schüler gehen in der Regel sehr gerne in die Schule, die Zeit dort wird als Teil des Lebens wahrgenommen.

Larissa Horst und Lisa Köhler waren mit sechs Schülerinnen der 8. Klasse in einer Stadt rund 100 Kilometer westlich von Stockholm. Eskilstuna ist eine schnell wachsende und umweltfreundliche Industriestadt, die Musik und Sport besonders fördert. „Als eine der führenden Kommunen Schwedens in Sachen Nachhaltigkeit sind wir führend durch langfristige und innovative Investitionen in die Umwelt und die Gleichstellung der Geschlechter. Wir tun dies als Teil des Wachstumsgebiets Stockholm/Mälardalen“, steht auf der Homepage der Kommune, die rund 67.000 Einwohner hat in einer Region mit rund 107.000 Bürgerinnen und Bürgern. Schwerpunkte der Wirtschaft sind Werkzeug- und Waffenproduktion.

Auf dem Begleitprogramm stand ein Ausflug nach Stockholm

Untergebracht waren die Schülerinnen in Gastfamilien, tagsüber nahmen sie am normalen Unterricht der Skiftingehus Eskilstuna teil. Dazu gab es ein Begleitprogramm unter anderem mit einem Ausflug nach Stockholm.

Die Schule liegt etwa drei Kilometer nördlich vom Zentrum der Stadt entfernt. Rund 500 Schülerinnen und Schüler besuchen die Schule von der Vorschule bis zu 9. Klasse. Es gibt zwei Horte und offene Aktivitäten für Schüler der vierten bis sechsten Klasse. Die Schule bietet drei Sportarten an: Reiten, Fußball und Eishockey. „Es war interessant zu erleben, wie der Unterricht und das Schulleben ablaufen“, berichtet Beatrice Becker nach der Rückkehr. Lehrerin Larissa Horst ist sofort aufgefallen, wie sauber die Schule ist. „Da sind auch tagsüber fünf Putzfrauen beschäftigt, die sofort für Sauberkeit sorgen.“ Aber auch die Schülerinnen und Schüler selbst richten sich danach und behandeln die Einrichtungen des Gebäudes pfleglich. Ebenfalls für bemerkenswert halten Larissa Horst und ihre Kollegin Lisa Köhler das lecke Mittagessen in der Mensa. Auf die Bedürfnisse der Lehrer und Schüler wird hier besonders eingegangen mit vegetarischem, veganem und Essen mit Fleisch oder Fisch. Auch werden spezielle Mahlzeiten für Allergiker angeboten. Schüler, die eine Unverträglichkeit haben, also zum Beispiel Laktose nicht vertragen. Und das alles - vom Schulbus bis zu Unterrichtsmaterialien - nahezu kostenlos. Nur für das Essen wird ein kleiner Pauschalbetrag erwartet.

Es gibt keine getrennten Toiletten und auch Sport findet gemeinsam statt

Selbstverständlich sitzen Lehrer und Schüler beim Essen an einem Tisch und unterhalten sich. Nicht unbedingt über die schulischen Leistungen, aber es gibt ja auch noch andere Themen. „Alle sind gleich.“ Das gilt an der Schule auch für die geschlechtlichen Unterschiede und Vorlieben. Es gibt keine getrennten Toiletten für Mädchen und Jungen. Und auch im Sportunterricht gibt es keine Unterscheidung der Geschlechter. Die Unterrichtszeiten werden flexibel gehandhabt. Beginn ist an der Ganztagsschule in der Regel um 8 Uhr, Ende gegen 15 Uhr. Der Lehrer hat die Möglichkeit, den Unterricht zu verkürzen oder zu verlängern, je nach Bedarf. Dazu sind zwischen den Stunden zeitliche Puffer und Pausen eingebaut. Deshalb gibt es auch keine Schulglocke, die läutet.

„Durch den engen Kontakt wissen die Lehrer über die Schüler alles“, sagt Larissa Horst. Zumindest alles, was für den Unterricht und das Fortkommen des Schülers wichtig ist. Die Lehrer würden in besonderer Weise auf die Bedürfnisse ihrer Schülerinnen und Schüler eingehen. Dazu gibt es einen Berater für die Schullaufbahn. Sozial schwache wie die vielen Schüler, die in Schweden ausgewandert sind, würden genauso mitgenommen wie die Einheimischen. Schweden hat derzeit noch eine heftige Flüchtlingswelle zu verkraften. „Die Immigranten sprechen ein super Englisch und auch ihr Schwedisch ist unserem Eindruck nach nicht schlecht“, sind sich Larissa Horst und Lisa Köhler einig.

In nur einer Woche in Schweden waren viele neue Freundschaften entstanden und bei der Abreise floss deshalb so manche Träne. Aber es wird ein Wiedersehen geben: im April 2024 an der Kastell-Realschule in Welzheim. „Die Gastfamilien in Schweden waren sehr freundlich“, sagt Laura Eisenmann. Die Welzheimer Gastfamilien werden sich sicherlich im nächsten Jahr genauso anstrengen wie die schwedischen Partner.