Weshalb die Feuerwehr Welzheim Engagierte sucht - und Quereinsteiger begrüßt

Die Feuerwehr ist keineswegs nur dazu da, Feuer zu löschen, sagt Jürgen Krauß, seit 2020 Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr in Welzheim. Inzwischen ist es eine der häufigsten Aufgaben, in Notfällen technische Hilfe zu leisten.

Rund 70 Männer und acht Frauen können in der Limesstadt ausrücken, wenn sie gebraucht werden - zum Beispiel für Notfall-Türöffnungen, falls Rettungskräfte nicht in Häuser oder Wohnungen kommen. Sie retten Menschen über Drehleitern und sind auch bei Unwettern zuständig - wobei es bei den jüngsten Stürmen lediglich zwei Einsätze gab. Die Notwendigkeit, Brände zu bekämpfen, ist im Vergleich dazu relativ gering; „zum Glück“, meint Krauß.

Viele Mitglieder arbeiten außerhalb, das muss bei Einsätzen berücksichtigt werden

Hauptamtliche Feuerwehrleute gibt es in Welzheim nicht. Der Einsatzdienst wird ehrenamtlich erbracht und in Tages- und Nachtschichten geleistet, jeweils von 6 bis 18 Uhr und von 18 bis 6 Uhr. Dabei muss darauf Rücksicht genommen werden, dass viele Mitglieder außerhalb der Stadt arbeiten und im Notfall nicht so rasch vor Ort sein können, wie es erforderlich wäre. Deshalb werden diese Pendler eher in der Nachtschicht gerufen, während die Leute vor Ort tagsüber zum Einsatz kommen. Etwa 25 Einsatzkräfte sind dann verfügbar. „Wir kriegen unseren Löschzug voll“, sagt Krauß.

Weibliche Mitglieder sind bei der Freiwilligen Feuerwehr noch eher selten anzutreffen, obwohl laut Krauß eine „Frauenquote“ von zehn Prozent, in Welzheim, ziemlich gut ist. Er hat bei der Jugendfeuerwehr (wo der Nachwuchs geschult wird) allerdings erlebt, dass es doch eher die Jungs sind, die nach einem ersten Hineinschnuppern mit 17 Jahren in die Einsatzabteilung wechseln - „weil die Mehrheit der Mädels technisch doch nicht so interessiert ist“.

Nachwuchssorgen hat die Freiwillige Feuerwehr keine. Das war zwar zeitweise ein Thema, aber mit etwa 30 Mitgliedern der Jugendfeuerwehr ist man in Welzheim im Moment vergleichsweise gut aufgestellt.

Auch Quereinsteiger sind bei der Feuerwehr willkommen

Überhaupt, meint Jürgen Krauß, wird die Welzheimer Freiwillige Feuerwehr von der einen oder anderen Gemeinde in der Umgebung manchmal sogar beneidet, denn die Stadtverwaltung unterstützt die Arbeit und plant den Bau einer neuen Logistikhalle, wo die „zeitunkritische Ausrüstung“ gelagert werden kann - also das Material, das man nicht unmittelbar und schnell für einen Einsatz benötigt.

Trotzdem bleiben natürlich immer Wünsche offen. „Wir brauchen Bürger, die Lust haben, sich zu engagieren“, betont Krauß, „nicht nur bei der Jugendfeuerwehr. Das dürfen auch gerne Quereinsteiger sein.“

Zum Glück gibt es da momentan auch einige, und die sorgen vor allem dafür, dass die Tagesschicht genügend besetzt ist - damit es auf Dauer nicht immer die selben Leute sind, die alles stehen und liegen lassen müssen, um in einem Notfall Hilfe zu leisten. Mehr geht aber trotzdem: „Wir freuen uns immer über neue Einsatzkräfte.“