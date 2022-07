Wie wird mit einer Drohne das Rehkitz in Welzheim vor dem Mähtod gerettet?

Wenn in letzter Zeit auf „Drohnen“ die Rede kam, dann vor allem im Zusammenhang mit deren Einsatz als Werkzeug zum Töten und Verstümmeln von Menschen in Afghanistan, Pakistan, Libyen, Irak, Syrien, Somalia, in der Sahara, in Berg-Karabach oder der Ukraine. Wenn Robin Abraham und Ottmar Haug von Drohnen sprechen, dann geht es bei ihnen allerdings genau um das Gegenteil. Die beiden sind Jäger, und sie möchten mit einer Drohne schützen - Rehkitze vor Tod und Verstümmelung retten.

Jedes Frühjahr, berichten sie, würden sich viele Landwirte dem Problem gegenübersehen, unter erheblichem Zeitdruck Wiesen für Heu und Silagefutter mähen zu müssen. Immer wieder komme es dabei zu Unfällen mit kleinen Rehkitzen, die reglos im hohen Gras verharrten. Rehwild gehöre zu den häufigsten Wildarten. Die Muttertiere gebärten in der Regel ein bis zwei Kitze in den Monaten Mai und Juni. Nach der Geburt würden die kleinen Rehkitze von ihren Müttern zum Schutz vor möglichem Raubwild und Greifvögeln im hohen Gras abgelegt. Bevorzugt ausgewählt würden dafür Wiesen in Waldnähe. Das Muttertier suche die Kitze nur zum Säugen und Reinigen auf, die restliche Zeit liegen sie gut versteckt im hohen Gras. In den ersten beiden Lebenswochen haben die Rehkitze keinen Fluchtinstinkt, sondern drücken sich bei Gefahr flach auf den Boden. Erst ab der dritten Lebenswoche seien sie in der Lage, bei drohender Gefahr aufzustehen und zu flüchten.

Mähsaison beginnt während der ersten Lebenswochen der Rehkitze

Während der ersten Lebenswochen der Rehkitze beginne auch die Mähsaison. Dabei geschehe es immer wieder, dass die Rehkitze von den Messern der Mähmaschinen verstümmelt oder getötet werden. Landwirte und Jäger, die sich dem Tierschutz verpflichtet fühlten, seien bemüht, dieses Leiden zu vermeiden. Zudem würden immer häufiger empfindliche Strafen gegen Landwirte verhängt, denen nachgewiesen werden könne, dass sie nicht ausreichende Schutzmaßnahmen ergriffen haben. Es gebe verschiedene Möglichkeiten, die Wiesen vor dem Mähen nach abgelegten Rehkitzen zu kontrollieren, wie das Absuchen mit dem Jagdhund oder das Ablaufen in Form einer Personenkette, was allerdings sehr zeit- und personalaufwendig ist. Der Einsatz von Drohnen in Kombination mit Wärmebildtechnik biete die Möglichkeit, zeitsparend und effektiv der tierschutzrechtlichen Verantwortung gegenüber dem Wild nachzukommen.

Die Funktion eines Jägers, so Abraham und Haug, bestehe nicht allein darin, durch kontrolliertes Erlegen und Fangen den Wildbestand zu pflegen, sondern auch in dessen Hege. Dazu gehöre auch das Absuchen einer Wiese, um Rehkitze zu retten. Schließlich liege es weder im Interesse des Landwirts, wenn sein Heu und die Silage verunreinigt werden, noch sei es für den Jäger angenehm, wenn er durch die Mahd schwer verletzte oder verstümmelte Rehkitze von ihrem Leid erlösen müsse. „Schon gar nicht bereitet es Freude, die Tierkadaver aufzusammeln, die einfach in den Wald geschmissen werden“, so Abraham und Haug. Vor allem aber sei es ein vermeidbares Leid.

Aus diesem Grunde habe sich der Hegering Welzheim, also die Gemeinschaft der Welzheimer Jagdpächter, entschlossen, letzten September eine 7500 Euro teure Drohne anzuschaffen, einen Multikopter mit Infrarotkamera des Typs DJI Mavic 2 Enterprise Advanced, inklusive fünf Akkus. Ein Akku liefere ausreichend Energie für durchschnittlich vier, fünf Hektar, so Abraham. Das Fluggerät wiegt 1,1 Kilogramm. Abraham erwarb die notwendige Fluglizenz, und immer wenn sie in den vergangenen Wochen von den Landwirten informiert wurden, dass eine Wiese abgemäht werden soll, zogen sie morgens in aller Früh, auch schon um vier Uhr, mit ihrem Fluggerät los. Während des Fluges sandte die Drohne Bilder der Wärmebildkamera auf einen separaten Bildschirm, den Haug kontrollierte. Wenn er die Wärmesignatur der manchmal gerade ein Kilo schweren Rehkitze erkannte, ließ Abraham die Drohne über der Fundstelle schweben, um Haug oder einen weiteren Helfer dorthin zu dirigieren, um das Rehkitz in Sicherheit zu bringen. Es wurde in einen mit Heu ausgeschlagenen Wäschekorb gepackt, der dann am Rand der Wiese abgelegt und mit einem Deckel verschlossen wurde, damit das Tier nicht zurück in die Wiese läuft. Nach dem Ende des Mähens wurde das Kitz wieder auf der Wiese abgelegt, damit seine Mutter es dort wieder findet. Insgesamt 28 Tiere hätten sie auf diese Weise in diesem Frühjahr vor dem Mähtod gerettet, berichteten die beiden stolz. „Es bereitet Freude, die Kitze zu retten, aber zugleich erschreckt der Gedanke, wie viele Tiere wohl in den Jahren davor jeweils ums Leben kamen.“

Nach der Kontrolle kann die Wiese gemäht werden

Es gehe hierbei ums Tierwohl, erklärten Abraham und Haug ihr Engagement. Und, betonten sie, die Kontrolle der Wiese sei für den Landwirt vollkommen kostenlos. Er müsse sich lediglich mit ihnen in Verbindung setzen, damit man miteinander einen Termin vereinbare. Schließlich sei es sinnvoll, dass unmittelbar nach der Kontrolle der Wiese auch gemäht werde. Die Kosten für die Wartung der Drohne übernehme der Hegering, den Kauf ermöglichte ein Fundraising unter Welzheimer Unternehmen.