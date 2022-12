Wintersonnenwende in Welzheim: Warum Römer den 21. Dezember so herbeisehnten

Eisig wehte der Wind wieder einmal im Welzheimer Wald. Erstarrt vor Eiseskälte und mit Schnee bedeckt lag die Landschaft kahl und farblos da, die Bäume trugen kein Laub mehr, und die Menschen saßen zusammengekauert vor dem Feuer. Sie sehnten den 21. Dezember herbei, den Tag der Wintersonnenwende. Dann würde es hoffentlich wieder wärmer werden in diesem Nebelland, wie die Römer die Heimat der „Germani“ nannten. Kein Wunder, dass die Bewohner noch so manches lernen konnten über den Hausbau, die Speisenzubereitung, Wein- und Obstanbau. Die Nebel des traurigen Nordens führten zu Müdigkeit und wenig Tatendrang, während die Sonne des Südens die Menschen inspirierte.

Römer in Welzheim feierten zu Ehren des Gottes Saturn ein Opferfest

Bevor aber auf beiden Seiten des Limes die Wintersonnenwende gefeiert wurde, stand erst einmal das populärste Fest im römischen Kalender an. Am 17. Dezember feierten die Römer in Welzheim zu Ehren des Gottes Saturn ein Opferfest. Die sogenannten Saturnalien huldigten dem Gott des Ackerbaus in der Hoffnung auf ein gutes, erntereiches Jahr. Schon früh im Jahr begannen die Vorbereitungen mit dem Kauf von Gewürzen und Olivenöl, mitgebracht von römischen Fernhändlern. Germanen, die regelmäßig ins Kastell kamen, hatten gut gemästete Gänse im Angebot, Fisch und Wild.

Ein Festmahl gab es an den Saturnalien, und es sollte nicht gespart werden. Es gab gekochte oder gefüllte Schweineeuter, gegrillte Lendenstücke und Nieren, Gemüsezwiebeln, Schnecken, gefüllte Mägen, Gebärmütter von Jungsäuen und die verschiedensten Süßspeisen, Liköre und Backwerk. Von den Germanen berichtete der römische Geschichtsschreiber Tacitus dagegen: „Ihre Nahrung ist schlicht, ohne Aufwand.“ Nicht anzunehmen, dass auch jenseits des Limes nur annähernd solche festlichen Köstlichkeiten gespeist wurden wie diesseits, denn ganz „ohne Raffinesse vertreiben sie den Hunger“, heißt es weiter über die Ureinwohner des Nebellands. Den Römern aber ging es nicht nur um Sättigung, sondern auch um den raffinierten Genuss.

Die römischen Saturnalien waren ein Festtag, an dem Geschäfte ruhten, Schulen und Gerichte geschlossen blieben und man sich gegenseitig besuchte, um kleine Geschenke wie Kuchen und Kerzen zu überreichen. Sonst verbotene Glücksspiele wie Würfeln waren in dieser Woche erlaubt, und die Aufhebung der Standesunterschiede am 17. Dezember sollte an den glücklichen Naturzustand der Menschen erinnern. „Ein Räuschchen trinken,/ jubeln, schäkern,/ würfeln, Festkönige wählen,/ die Sklaven traktieren,/ nackend singen und springen/ und den Takt dazu schlagen ... das sind die Dinge,/ die ich treiben und treiben lassen darf“, soll Saturn über das ihm gewidmete Fest gesagt haben.

Die „Germani“ feierten das Fest der Wintersonnenwende

Nur wenige Tage später, nämlich am 21. Dezember, feierten die „Germani“ jenseits des Limes das Fest der Wintersonnenwende. An diesem kürzesten Tag des Jahres auf der Nordhalbkugel huldigten auch die Römer ihrem Gott des Lichts, Mithras. Die Furcht der Menschen, dass die Sonne nicht wieder an die für sie lebensnotwendige Kraft gewinnen könnte, führte zu verschiedenen Beschwörungsriten, indem z. B. die Germanen ein Feuerrad bergabwärts rollten. „Die Nordmänner senden in der langen Winternacht ihre Boten auf die Gipfel ihrer Berge, um die wiederkehrende Sonne zu erspähen“ und dann „erhebt sich ein unermesslicher Jubel“, heißt es. Die noch heute in manchen Gegenden des Nordens herrschende Sitte, alles Rollende in dieser Nacht einzusammeln, hat ihren Ursprung in der Furcht, dass sich die bösen Geister daran festkrallen und so in das neue Jahr gelangen könnten. In dieser Zeit feierten die Germanen auch ihr Julfest, dessen Name wahrscheinlich auf das germanische Wort „giuli“ (Rad) zurückgeht.

Die Dunkelheit war hoffentlich gebannt, die Tage wurden wieder länger, und was tot und verloren schien, würde wieder wachsen. An diesem Fest der Freude und Versöhnung fütterte man die Tiere im Wald, Streitigkeiten und Kämpfe wurden ausgesetzt, die Arbeit ruhte, kein Thing (Gericht) wurde gehalten, und man ließ es sich gutgehen. Noch während der Zeit des ersten christlichen römischen Kaisers Konstantin (um 280-337) fanden die Saturnalien statt. Das Christentum wurde mehr und mehr zur beherrschenden Religion, gegen das Heidentum aber ging Kaiser Konstantin nicht vor. Etwa 80 Jahre nach seinem Tod, nämlich 410, wurde Rom von germanischen Völkern erobert und geplündert. 476 endete das römische Reich, wohl nicht zuletzt wegen eines weit verbreiteten exzessiven Drogenkonsums, innerer Intrigen, fehlender staatlicher Institutionen und der völlig falschen Einschätzung einer Bedrohung durch kleine germanische Stämme, die sich unter charismatischen Führern zu mobilen Konföderationen zusammenschlossen. Die „völlig überrumpelten“ Römer hatten ihnen nicht viel entgegenzusetzen.

Das christliche Weihnachtsfest wurde im späten 4. Jahrhundert im römischen Reich eingeführt.