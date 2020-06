Wann darf man eigentlich wieder was? Das fragen sich viele, die den gewohnten Sommerurlaub bereits abgeschrieben haben und sich nach Alternativen umsehen. Seit Mitte Mai ist am Aichstrutsee wieder ein kleines Stück Alltag eingekehrt – wenn auch noch nicht ganz.

Die Parkplätze an der Straße, die sich gewunden zum Aichstrutsee kurz hinter Welzheim hinunterschlängelt, sind an einem der ersten warmen Sonnentage nach dem langen Regen im Juni zwar nicht so überfüllt wie zu früheren Zeiten,