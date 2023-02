Öffentliche Toiletten in Winnenden sind rar - und für die Stadt ganz schön teuer

Mit der neuen öffentlichen Toilette am Bahnhof hat die Stadt einen dringenden Wunsch erfüllt. Inzwischen sind auch Schilder angebracht, die an allen Seiten des blauen Gebäudes im Bereich des Omnibusbahnhofs kundtun, zu welchem Zweck es da steht. Über den beiden Türen sind nun außerdem Symbole und Bezeichnungen angebracht, so dass Passanten und Fahrgäste nicht mehr an der falschen Tür rütteln: Rechts ist das „Personal-WC“ für Busfahrer (die Firma Dannenmann bezahlt dafür einen monatlichen Obolus von mehreren Hundert Euro an die Stadt Winnenden), links die öffentliche, barrierefreie Toilette mit Wickeltisch. Wer als behinderter Mensch mit dem Spezial-Schlüssel ausgestattet ist, zahlt nichts, alle anderen müssen 50 Cent einwerfen oder sich von der Kreditkarte abbuchen lassen, wenn sie hier Einlass begehren.

Das ist ganz schön wenig, hält man sich einmal die Kosten nur für die tägliche Reinigung vor Augen, die die Stadt trägt. „Für die Personal-Toilette fallen 1000 Euro im Monat an, für das öffentliche WC 1800 Euro“, berichtet Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth auf Nachfrage unserer Zeitung. Der Bau selbst hat die Stadt 275000 Euro gekostet.

Gaststätten und Marketingverein sollen „Nette Toilette“ wiederbeleben

Auch wenn der Seniorenrat nun mit der Situation am Bahnhof sehr zufrieden ist, das Thema (mehr) öffentliche (und barrierefreie) WCs bleibt auf der Agenda der Ehrenamtlichen, wie Heinz Dengler und Monika Medinger-Vees bei einem Pressegespräch berichten. Mit den Winnender Gastwirten und dem Verein Attraktives Winnenden möchte der Seniorenrat die Aktion „Nette Toilette“ wiederbeleben. Wirtsleute erhalten vom Stadtmarketing-Verein eine kleine monatliche Entschädigung dafür, dass sie auch Nicht-Gästen ihre WCs zur Verfügung stellen. Natürlich nur, wenn das Lokal geöffnet ist.

„Deshalb möchten wir noch mindestens eine zentral in der Innenstadt gelegene ,Toilette für alle’“, sagt Monika Medinger-Vees, die auch Vorsitzende des Winnender Ortsvereins Sozialverband VdK ist. Damit ist ein Rollstuhl-WC gemeint, in dem sich auch ein Patientenlifter, eine Pflegeliege für Erwachsene und ein luftdicht verschließbarer Einlagen-/Windeleimer befinden. Selbstredend erfordert ein solches WC laut Sozialverband VdK auch „ganz viel Bewegungsfläche“, also etwa 18 Quadratmeter. Im Gegensatz zu bisherigen Rollstuhltoiletten würden die „Toiletten für alle“ auch Menschen zugutekommen, die eine Querschnittslähmung haben, die an Multipler Sklerose erkrankt sind, die von Geburt an schwer und mehrfach behindert sind oder die im Alter dement oder pflegebedürftig geworden sind. Letztlich geht es mit einer solchen Toilette darum, ihnen Teilhabe am Leben in der Stadt zu ermöglichen, anstatt dass sie mangels Toilette ihre Wohnung oder ihr Pflegeheim gar nicht verlassen können. Den Platzbedarf einmal ausgeklammert, würde allein die zusätzliche Ausstattung etwa 10.000 bis 12.000 Euro mehr kosten als bei einer bisherigen Toilette. „Wir wünschen uns weitere WCs im geschützten Raum, etwa am Stadtfriedhof, im geplanten Neubau auf dem Kronenplatz oder im Rathaus“, sagt Medinger-Vees.

Die große, speziell ausgestattete „Toilette für alle“ braucht einen separaten Neubau

Fürs Rathaus teilt Pressesprecherin Franziska Götz mit, dass die Stadt nach einer Prüfung bereits ausgeschlossen hat, dass eine „Toilette für alle“ im Untergeschoss realisiert werden kann. Dort, an der Treppe zwischen Tor- und Wallstraße, befindet sich ein separates Rollstuhl-WC für Schlüsselinhaber, das für die beschriebene Ausstattung aber viel zu klein ist, und eine öffentliche Toilette. „Die langjährigen Erfahrungen dort mit Vandalismus und Verschmutzung, auch teilweise mit Drogenkonsum, würden daher letztlich für unbefriedigende Verhältnisse für alle und einen sehr hohen Unterhaltsaufwand sorgen. Daher sollte eine ,Toilette für alle’ unbedingt eine separate Einrichtung sein.“

Das Untergeschoss des Alten Rathauses scheide aus, weil sich dort kein Aufzug einbauen lässt. Eine Neubau-Lösung scheint vielversprechender, entweder am Kronenplatz oder, wenn es schnellgehen soll, „eine Containerlösung an einem dafür geeigneten Standort“. Landeszuschüsse machten die Umsetzung jedenfalls auch finanziell interessant.