14 Jahre danach: Sensibilität für den Amoklauf in Winnenden weiterhin hoch

Winnenden und der Amoklauf vom 11. März sind tief im kollektiven Gedächtnis gespeichert. Bis heute. Auch wenn die Tat, bei der 15 Menschen ermordet und viele weitere an Körper und Seele verletzt wurden, inzwischen 14 Jahre her ist. Wie geht die Stadt nach so langer Zeit mit dem Erinnern um, welche Stimmung herrscht vor?

Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth macht deutlich, dass die Sensibilität für die Angehörigen und die Auswirkungen nach wie vor hoch sei. „Durch unsere jährlichen Gedenkveranstaltungen, die Gedenkgottesdienste in Weiler zum Stein und in Winnenden und die Lichterkette des Jugendgemeinderats ist sichergestellt, dass das Thema in Winnenden und Umgebung nicht in Vergessenheit gerät.“ Jüngere Menschen bekommen es mit, außerhalb hört man im Radio davon, Zeitungen und Fernsehen berichten. „Ich hatte bisher tatsächlich noch nicht den Fall erlebt, dass neue Mitarbeiter im Rathaus oder neu zugezogene Bürger letztlich noch nichts vom Amoklauf wussten, auch wenn das zukünftig natürlich zu erwarten ist“, so Holzwarth. Dem sollte aber durch die beständige lokale Erinnerungsarbeit vorgebeugt werden.

Erklärtes Ziel der Opfer-Eltern: Ähnliche Tat soll weniger wahrscheinlich werden

Die Opfer sollten nicht vergessen werden – und eine solche Tat sollte sich nie mehr wiederholen. Oder zumindest weniger wahrscheinlich werden. Das waren die Wünsche der Verwandten und Freunde. Opfer-Eltern schlossen sich im Aktionsbündnis Amoklauf zusammen, das versuchte, auf die Politik einzuwirken. Schnell ging daraus auch die für einen größeren Personenkreis zugängliche Stiftung gegen Gewalt an Schulen hervor. OB Holzwarth war Mitglied im Kuratorium der Stiftung, die sich inzwischen in den Verein für Präventionsarbeit verwandelt hat. Holzwarth findet es ganz normal, dass es in der Verarbeitung der schwerwiegenden Tat verschiedene Phasen gibt. Anfangs lastete vieles auf den Schultern der Opfereltern, sie übernahmen zunächst im sogenannten Aktionsbündnis, dann in der Stiftung verschiedene Funktionen. „Aber man kann an Opfer-Angehörige nicht die Erwartung haben, dass sie sich für solche Aufgaben für immer zur Verfügung stellen.“

Kein Zusammenhang mit angekündigter Suchttherapie für Straftäter am ZfP

Vieles hat sich auf Drängen der Eltern verändert, sie fanden Gehör bei Politikern. Eine Sache führte ans Klinikum Schloss Winnenden, das derzeit wegen des Baus einer Straftäter-Therapie in den Schlagzeilen ist. Die Stadt sieht ein, dass ein solche geschlossene Klinik in Winnenden entstehen muss, weil landesweit Plätze fehlen. Sie hat dem Land aber auch abgerungen, dass keine psychisch kranken Straftäter hier behandelt werden, nur an Sucht erkrankte Straftäter. „Mit dem Amoklauf gibt es ansonsten keinen Zusammenhang. Er geschah, ohne dass es bei uns einen Maßregelvollzug gegeben hätte, der jugendliche Täter war im Übrigen nicht vorbestraft“, so Holzwarth.

Der Amoklauf hatte vielmehr „etwas mit Jugendpsychiatrie zu tun: Der Täter war in Behandlung in Weinsberg gewesen. Die Frage, die sich damals stellte, war, ob die Hilfen für ihn adäquat, zeitnah sowie ortsnah waren, und ob er beziehungsweise seine Eltern sie eventuell nicht ausreichend ergriffen haben.“ Im ZfP Winnenden jedenfalls mussten diese Angebote erst noch eingerichtet werden, was die damalige Sozialministerin Kathrin Altpeter aus der Erfahrung mit dem Amoklauf auch tat. „Sie hat ambulante und teilstationäre Hilfen aufgebaut, und es ist gut so, dass sie jetzt da sind.“ Holzwarth weiß, dass auch in den Pandemiejahren viele neue schwierige Situationen für Kinder und Jugendliche entstanden sind, in denen sie psychiatrische Hilfe brauchen.

Unsicherheit durch Krieg, Erdbeben und Unterdrückung in verschiedenen Ländern

Die Unsicherheit und unterschwellige Bedrohung durch den Ukraine-Krieg, die Unterdrückung im Iran und die Erdbebentoten in der Türkei und Syrien spielen ebenfalls eine Rolle für die seelische Verfassung vieler Menschen. „Es ist mir stets wichtig, dass ich beim öffentlichen Gedenken im Stadtgarten nicht nur an den damaligen Tag erinnere, sondern auch an alle Menschen denke, die aktuell Gewalt erfahren. Gewalt in vielen Formen wird mit dem Amoklauf assoziiert“, formuliert Holzwarth.

In der Stadt und an der Schule finden sich verschiedene Gedenkstätten

Das Gedenken in Winnenden ist zudem nicht auf einen Tag im Jahr beschränkt. An 365 Tagen im Jahr frei zugänglich ist das Memorial „Gebrochener Ring“ im Stadtgarten neben der Hermann-Schwab-Halle. Auf Friedhöfen in Winnenden, Weiler zum Stein, Schwaikheim und anderen Gemeinden erinnern die individuellen Grabstätten der Verstorbenen an sie, und in der katholischen Kirche in Winnenden ist das künstlerische Glasfenster von Monika Baumhauer aus dem inzwischen aufgelösten Franziskanerinnen-Außenkloster eingebaut worden. An der Klagemauer vorne links neben dem Altar, ebenfalls in der Borromäus-Kirche, können Trauernde symbolisch ihre Botschaften, Sorgen, Wünsche und Hoffnungen ablegen, als Brief, als Stein, als kleines Kunstwerk.

Nicht zu vergessen, wenn auch nicht uneingeschränkt öffentlich, ist das Gedenken an der Albertville-Realschule selbst. Lehrer und Schulleitung berichten den Schülern, was damals geschah, und halten das schulinterne Gedenken aufrecht. „Es ist wichtig, dass es das bei uns weiterhin gibt“, so Hartmut Holzwarth.