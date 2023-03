14 Jahre nach dem Amoklauf: „Die Liebe bleibt“ - Herzen aus Kerzen in Winnenden

Für viele Menschen in Winnenden ist die Lichterkette des Jugendgemeinderats in Gedenken an die Opfer des Amoklaufs vom 11. März 2009 eine liebgewonnene Tradition. Dieses Jahr war jedoch deutlich weniger los als im vergangenen Jahr und in den Jahren vor Corona.

Herzen, Kerzen, Musik, Erinnerungen

Das Treffen am Marktbrunnen in der Innenstadt, Kerzen und Lichter in den Händen. Der gemeinsame Marsch hinab zum Hof der Albertville-Realschule. Der leuchtende Schriftzug: „Die Liebe bleibt“. Die Herzen aus Kerzen. Die Worte aus der Mitte des Jugendgemeinderats gegen das Vergessen. Die Musik der früheren Schulband „Allstars“. Das Zusammenstehen, Ins-Gespräch-Kommen, Sich-Erinnern.

Wie jedes Jahr am 11. März mündete das Gedenken an die Opfer des Amoklaufs von 2009 am Abend in diese Feier, organisiert von jungen Menschen.

Früher kamen 200, 300 Leute, dieses Mal keine Hundert

„Es war sehr schön“, sagt die Jugendgemeinderatsvorsitzende Flora Nasseri tags darauf, aber es sei auch „erschreckend wenig“ los gewesen. Keine Hundert Leute kamen, in früheren Jahren seien es 200, 300 gewesen.

