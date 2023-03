14 Jahre nach dem Amoklauf: Was Albertville-Schulleiter Sven Kubick wichtig ist

Der 11. März ist an der Albertville-Realschule Winnenden kein Tag wie jeder andere – so, wie die Schule selbst nie sein wird wie jede andere. Der Amoklauf und die Auseinandersetzung damit sind Teil der Schulidentität. „Die Erinnerung ist uns wichtig“, sagt Schulleiter Sven Kubick (52). „Zu sagen: Wir wollen vergessen und nur noch nach vorne schauen, das geht nicht.“ Zumal kurz vor dem Jahrestag schlimme Nachrichten aus Hamburg eintreffen, wo am Donnerstag ein Mann sieben Menschen und sich selbst getötet hat.

Am Freitag wurden in der Schule Themen wie Cybermobbing und Gewalt besprochen

Die Gewalttat führt vor Augen, warum Sven Kubick und sein Kollegium nicht nur Wert auf Mathe, Englisch und Deutsch legen, sondern auch auf Gewaltprävention und einen respektvollen Umgang miteinander. Dass dafür an vielen Schulen die Kapazitäten fehlen, macht den Rektor traurig.

14 Jahre ist es her: Am 11. März 2009 kamen acht Schülerinnen, ein Schüler und drei Lehrerinnen durch Schüsse an der Albertville-Realschule ums Leben, weitere wurden verletzt. Am benachbarten ZfP tötete der Amokschütze, ein ehemaliger Albertville-Schüler, einen Mitarbeiter, später in einem Autohaus in Wendlingen einen Verkäufer und einen Kunden. Insgesamt 15 Menschen starben, dann brachte sich der Täter selbst um. Was damals geschehen ist, hat sich tief ins kollektive Gedächtnis der Menschen in Winnenden und Umgebung eingegraben.

Der Jahrestag steht an der Albertville-Realschule deshalb stets im Zeichen der Erinnerung an die Opfer, im Zeichen der Auseinandersetzung mit dem, was damals geschehen ist, und der Arbeit daran, dass so etwas nie mehr passiert. Weil der 11. März in diesem Jahr auf einen Samstag fällt, hat schon am Freitag kein regulärer Unterricht stattgefunden. Schüler und Lehrer besprachen die Tat. Sie beschäftigten sich mit Gewalt und ihren Ursachen, unter anderem mit Phänomenen wie Cybermobbing. Und sie bereiteten sich gemeinsam vor auf das Gedenken an der Schule, im Stadtgarten, in den Kirchen, an den Gräbern der Opfer an diesem Samstag.

Botschaft an die Betroffenen in Hamburg: „Wir fühlen mit“

Die Gewalttat eines Amokschützen am Donnerstagabend bei einer Veranstaltung der Zeugen Jehovas in Hamburg wirft einen Schatten auf das Gedenken in Winnenden. Am Freitagnachmittag, er ist gerade auf dem Weg zum Friedhof, drückt Albertville-Schulleiter Sven Kubick den Opfern und Angehörigen in Hamburg sein Mitgefühl aus: „Wir als Schulgemeinschaft fühlen mit den Betroffenen mit und schließen sie in unser Gedenken ein“, sagt er am Telefon.

Unsere Redaktion hatte mit dem Schulleiter schon einige Tage zuvor über den 11. März gesprochen, noch vor der Tat in Hamburg. Es ging in diesem Gespräch auch um das Schicksal der Schule, für immer mit dem Amoklauf in Verbindung gebracht zu werden – und wie es ihr womöglich gelingt, dieses Stigma ins Gegenteil zu verkehren.

Normalität? "Werden wir nie haben"

Sven Kubick hat seinen Posten in Winnenden 2010 übernommen, im Jahr nach dem Amoklauf. 2011 zogen die Albertville-Realschüler, die seither in Modulbauten am Wunnebad unterrichtet wurden, zurück ins zwischenzeitlich erweiterte Schulgebäude. Dort seien sie noch eine Weile von Schulpsychologen betreut worden, erinnert sich der 52-Jährige: „Die sind irgendwann abgezogen worden, weil man wollte, dass die Schule in eine gewisse Normalität zurückkommt - diese Normalität werden wir aber in bestimmter Weise nie haben. Wir werden immer eine besondere Schule sein.“

Damit meint Sven Kubick nicht nur, dass sich immer wieder Journalisten bei ihm melden, wenn irgendwo etwas Vergleichbares geschieht. Der Schulleiter sieht den 11. März 2009 vielmehr „als Verpflichtung, hier an der Schule anders zu arbeiten“ und sich Gedanken zu machen: „Wie geht man mit Schülerinnen und Schülern um? Wie funktioniert das Zwischenmenschliche besser?“ Er und sein Kollegium hätten sich damals auf die Flagge geschrieben: „Wir wollen Schule als Lebensraum haben und nicht nur Schule als Beschulung.“

"Es geht nicht nur um Mathe, Deutsch, Englisch"

Die Situation freilich sei momentan überall schwierig. „Wir haben Lehrermangel und eigentlich schon Probleme, den normalen Pflichtunterricht zu versorgen“, sagt der Rektor. „Viele Schulen können gar keine Gewaltprävention mehr anbieten. Das macht mich traurig. Nach dem, was hier passiert ist, sollte uns dieser Bereich wichtiger sein. Es geht nicht nur um Mathe, Deutsch, Englisch. Es geht um Beziehungsarbeit, ums Erwachsenwerden, darum, konfliktfähig zu sein.“

Nur dank großen ehrenamtlichen Engagements könnten auch an der Albertville-Realschule Arbeitsgemeinschaften in vielen verschiedenen Bereichen, niederschwellige Gesprächsangebote, Vorträge, Schulungen und mehr angeboten werden.

Große Bedeutung misst der Schulleiter auch der Schulsozialarbeit zu. Mit 1,5 Stellenanteilen stehe seine Schule gut da, sagt Sven Kubick. Aber: „Wir könnten drei haben und die wären immer noch ausgelastet. Es gibt auch Schulen mit 0,5 Stellen. Da brennt es.“ Über kleine und größere Sorgen mit ausgebildeten Helfern ins Gespräch zu kommen, ist an der Albertville-Realschule also gut möglich, zumal die beiden menschlichen Kräfte von einem Schulhund unterstützt werden.

Anders verhält es sich, wenn eine Schülerin oder ein Schüler psychologische Hilfe braucht: „Es gibt sehr lange Wartezeiten“, sagt Kubick, „bei dringenden Fällen haben wir eine Vorlaufzeit von mehreren Monaten. Daran sehen wir, dass da ein erheblicher Mangel ist und man noch nachbessern muss.“

Am 11. März sind wieder Ehemalige und Angehörige in die Schule eingeladen

Auch an diesem 11. März sind wieder ehemalige Schülerinnen und Schüler, Kolleginnen und Kollegen sowie Freunde und Angehörige der Opfer in die Schule eingeladen. Der Gedenkraum, ein früheres Klassenzimmer, das damals zum Tatort wurde, hat geöffnet. Hier befinden sich 15 Pulte, für jedes Opfer eines. Es stehen Porträtbilder darauf, Familie und Freunde haben Blumen, Briefe, Kuscheltiere mitgebracht. Der Gedenkraum ist auch im Schulalltag eingebunden in Unterrichtsfächer wie Ethik und wird auf Wunsch für jeden an der Schule geöffnet.

Sven Kubick sagt: „Immer wichtig ist die Freiwilligkeit. Ich kann niemanden dazu verpflichten: Du musst da jetzt hingehen und gedenken!“

Sven Kubick: Vielleicht ist es an der Zeit, den Gedenkraum zu verändern

14 Jahre sind vergangen, seit an der Albertville-Realschule das Unfassbare passiert ist. Sven Kubick macht sich Gedanken darüber, wie das Gedenken sich weiterentwickeln könnte. Bis heute gibt es im Kollegium der Albertville-Realschule Lehrkräfte, die den Amoklauf selbst miterlebt haben. Noch immer haben viele Schüler familiäre oder sonstige Verbindungen zu Opfern und Angehörigen.

Doch es steigt auch die Zahl derer, die keinen direkten Bezug zum 11. März 2009 haben. Die heutigen Fünftklässler zum Beispiel sind erst Jahre nach der Tat geboren. Vielleicht sei es an der Zeit, den Gedenkraum zu verändern. „Wir könnten ihn pädagogisch stärker einbinden. Das ist eine Aufgabe, die müssen wir noch angehen. Da sind wir noch nicht ganz so weit. Vielleicht auch aus großem Respekt davor, den Raum verändern zu wollen.“

Sven Kubick kann sich gut vorstellen, mit Betroffenen und Schülern ins Gespräch zu gehen, sie nach ihren Vorstellungen zu fragen. Ein Ziel: die Erinnerung wach zu halten. „Ganz schlecht wäre es ja, wenn der Raum so bleibt und irgendwann keiner mehr reingeht.“