175 Jahre SV Winnenden: 3000 Mitglieder, 16 Abteilungen, ein Verein

Als die Sportvereinigung (SV) Winnenden im Jahr 1848 als Männer-Turnverein (MTV) gegründet wurde, gab’s noch kein Telefon, kein Auto, kein Internet. Wie unsere Gesellschaft hat sich auch der Verein weiterentwickelt, nahm ab 1908 auch Frauen auf und ist heute ein Club auf der Höhe der Zeit. Seit 175 Jahren gibt es die SV Winnenden jetzt – dieses Jubiläum feiert der größte Winnender Sportverein in diesem Jahr mit Ausstellungen, Sportveranstaltungen, Empfängen und einem 131-seitigen Vereinsporträt. Das Motto lautet: „Deine Stadt. Dein Verein.“

Häppchen, Sekt und Streichermusik

Zum Auftakt hatte der Vorsitzende Hans-Jürgen Will am Montagabend (03.04.) in den Sportpark eingeladen. Sponsoren, Ehrenamtliche und Vertreter der Stadt gaben sich die Ehre bei Häppchen, Sekt und Streichermusik. Und zwar so zahlreich, dass kaum ein Durchkommen war rund um die Theke des Sportvereinszentrums, an der sich sonst Sportler vom Training an den Fitnessgeräten erholen.

Apropos Sportpark: Telefon, Auto und Internet sind nicht die einzigen Meilensteine, die Hans-Jürgen Will in seiner Begrüßungsrede erwähnt hat. Besagtes Sportvereinszentrum, das 2017 eröffnet wurde, ist auch einer, zumindest für Winnenden und die SV – und ein Beweis für die Schaffenskraft des mehr als 3000 Mitglieder starken Vereins. Dieser habe, so Hans-Jürgen Will, den Gemeinderat mit den Plänen für den Sportpark zunächst „überfordert“, sowohl „in finanzieller Hinsicht“ als auch in puncto „Vorstellungskraft“. Weil die Kooperation mit der Stadt aber schließlich gut gelang und Sponsoren den Verein kräftig unterstützten, wurde das Mammutprojekt für mehr als 3,5 Millionen Euro möglich.

Der Verein, so Will, habe sich immer weiter entwickelt, strich nationale und sogar internationale Titel ein und passte sein Angebot immer wieder den Bedürfnissen der Menschen an. Zwei Beispiele: Die Kindersportschule (KiSS) sei ein Riesenerfolg und „beim Betriebssport sind wir wahrscheinlich Marktführer im Rems-Murr-Kreis“.

Ein aufwendig produziertes Buch und eine Ausstellung im Sportpark

Die Geschichte der Sportvereinigung und ihrer 16 Abteilungen mit 21 Sportarten lässt sich zum Jubiläum in einem aufwendig produzierten, gebundenen „Porträt“ mit Vereinschronik nachvollziehen, für das insbesondere Linda Reszczynski und Tatjana Zautys verantwortlich zeichnen. Darin finden sich auch historische Ausschnitte der Winnender Zeitung. Eine Ausstellung im Sportpark zeigt originale Pokale, Fahnen, Urkunden und einen Original-Judo-Kittel der international erfolgreichen Judoka Sarah Mehlau. Auf mehreren Plakatwänden stellen sich zudem die Abteilungen und ihre Geschichte vor.

Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth sagte in seinem Grußwort, er sei stolz auf die SV und deren Ehrenamtliche, deren Engagement „der Stadt und den Menschen hier zugutekommt“. Und das schon lange: Im 19. Jahrhundert seien zuallererst die Turner in der Feuerwehr in Erscheinung getreten. Aufgrund ihrer Konstitution erklommen sie im Brandeinsatz die Leitern mit Leichtigkeit. Die Stadt, so Holzwarth, unterstütze die Winnender Sportler auch in Zukunft nach Kräften. Als Beispiele nannte der OB die neue Schwimmhalle, die im Wunnebad entsteht, und die geplante Sanierung des Herbert-Winter-Stadions für rund 1,5 Millionen Euro.

Einen unterhaltsamen Einblick in die 175-jährige Geschichte der SV gab Lehrer und Historiker Martin Baier.

Ein besonderes Geschenk von Peter Friedrichsohn

Ein besonderes Geschenk brachte der frühere Stadtrat Peter Friedrichsohn mit. Der 88-Jährige, der sich im Sportpark fit hält, übergab Hans-Jürgen Will ein Bild des Winnender Malers Hermann Abbrecht, das den Torturm zeigt. Das Bild war vor 75 Jahren anlässlich der Hundert-Jahr-Feier des Vereins dem Ehrengast und Turnpionier Rudolf Spieth überreicht worden. Wie Friedrichsohn gut gelaunt berichtete, hat Spieths Sohn Ulrich das Bild im Nachlass seines Vaters entdeckt und wollte es den Winnendern zurückgeben. Über Robert Baur aus Bürg, der lange beim Schwäbischen Turnerbund aktiv war, und Manfred Kerler sei das Bild zu Friedrichsohn gelangt: „Es wird nun zum zweiten Mal ein Geburtstagsgeschenk an unsere Sportler und soll im SV-Archiv seinen neuen Platz finden.“

Weiter geht’s mit den Jubiläumsfeierlichkeiten der SV Winnenden am 28. April, laut Verein „mit circa 400 geladenen Gästen aus Verein, Politik und Verbänden im Kärcher-Auditorium“. Außerdem beteiligt sich die SV an der Ausrichtung der Special Olympics am 13. Juni 2023. Winnenden ist eine von 216 Ausrichter-Städten in Deutschland.

Großes Sportwochenende im Juli mit Musik und Mitmachangeboten

Eine Projektwoche unter dem Motto „Sport erleben“ findet von 19. bis 21. Juli in Kooperation mit den Schulen statt. Sie gipfelt in das Sportwochenende vom 21. bis 23. Juli, ausgerichtet von den Abteilungen auf dem Sportgelände der SV mit Sport, Livemusik und Bewirtung. Mehr Informationen gibt’s auf www.175jahre-svwinnenden.de.