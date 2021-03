Für die Schüler ist es eine Riesenfreude und für die meisten Lehrer auch: Die Fünft- und Sechstklässler sind zurück an den Schulen, und sie sind nicht aufgeteilt im wöchentlichen Wechsel, sondern alle gleichzeitig an der Schule, wenn auch oft in geteilten Klassen. Wenn eine Schule besonders große Klassenräume hat, schafft sie es sogar, 30 Schüler in einem einzigen Raum zu unterrichten. In der Geschwister-Scholl-Realschule ist dies zum Beispiel der Fall.

Für die Schüler ist die Freude