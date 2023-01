50 Jahre Große Kreisstadt Winnenden: So war das im Januar 1973

Mit Wirkung vom 1. Januar 1973 wurde Winnenden zur jüngsten Großen Kreisstadt im neu entstandenen Rems-Murr-Kreis. Beim Festakt am 17. Januar überbrachte der baden-württembergische Innenminister Karl Schiess Oberbürgermeister Hermann Schwab die Ernennungsurkunde der Landesregierung. Eine Präsentation im Virtuellen Stadtmuseum thematisiert, wie die Erhebung vor 50 Jahren im Einzelnen begangen wurde, welche Vorgeschichte sie hatte und wie später an sie erinnert wurde. Hier berichtet Stadtarchiv-Chefin Michaela Couzinet-Weber.

Höfen, Baach, Bürg, Hertmannsweiler, Breuningsweiler, Hanweiler eingegliedert

Am 25. Januar 1972 beschloss der Winnender Gemeinderat, beim Land die Erklärung zur Großen Kreisstadt zu beantragen. Mitte des gleichen Jahres überschritt die Stadt die für eine Erhebung erforderliche Grenze von 20 000 Einwohnern. Entscheidend dazu beigetragen hatte die Eingliederung der umliegenden Gemeinden Höfen (am 1. Januar 1971), Baach, Bürg, Hertmannsweiler (alle drei am 1. Dezember 1971) sowie Breuningsweiler und Hanweiler (beide am 1. Januar 1972). Die Zustimmung der Landesregierung, Winnenden mit Jahresbeginn 1973 zur Großen Kreisstadt zu machen, erfolgte schließlich am 21. November.

Das stadtgeschichtlich bedeutsame Ereignis wurde am 17. Januar 1973 besonders gefeiert, berichtet Couzinet-Weber weiter. Zunächst habe nachmittags im Albrecht-Bengel-Haus eine Sondersitzung des Gemeinderats stattgefunden, an der zahlreiche Gäste teilnahmen. Genannt sei Bürgermeister Henry Dujol aus Winnendens französischer Partnerstadt Albertville. Hauptredner waren Oberbürgermeister Schwab und Innenminister Schiess.

Hermann Schwab sah Winnenden vor große Aufgaben gestellt

Schwab sah Winnenden vor große Aufgaben und Erwartungen gestellt. Die Winnender Zeitung vom 18. Januar 1973 zitiert ihn mit den Worten: „Gemeinderat und Verwaltung werden alles tun, um die Erwartungen zu erfüllen.“ Der Innenminister verwies darauf, dass die Stadt „eine günstige Lage und Kraft und Stärke durch Industrieansiedlung erlangt“ habe.

Die Amtskette für den Oberbürgermeister war in der Goldschmiedestadt Pforzheim hergestellt worden. Hermann Schwab erhielt sie von Stadtrat Julius Grässer überreicht. Grußworte sprachen unter anderem Regierungspräsident Friedrich Roemer, Werner Bertheau als Amtsverweser des Rems-Murr-Kreises und der Leutenbacher Bürgermeister Ernst Schniepp. Für die Zukunft hoffte Neu-Bürgermeister Karl-Heinrich Lebherz auf einen „Rathausneubau als Folgeerscheinung der Verwaltungsreform“. Musikalisch umrahmt wurde die Sitzung von der Stadtjugendmusikschule. Danach gab es in der Turn- und Festhalle Höfen für die geladenen Gäste ein Buffet.

Das Konzertorchester spielte Mozart, in der Schlosskirche wurde Bach dargeboten

Bei der zweiten großen Veranstaltung des Tages, einem festlichen Abend in der Stadthalle, präsentierten sich verschiedene kulturelle Akteure. Das Konzertorchester Winnenden etwa, das 2020 sein 75-jähriges Bestehen beging, spielte unter der Leitung von Albert Hähnle die Ouvertüre zur Oper „Die Entführung aus dem Serail“ von Wolfgang Amadeus Mozart.

Ebenfalls in Zusammenhang mit den Feierlichkeiten anlässlich der Erhebung Winnendens zur Großen Kreisstadt standen eine Aufführung des Weihnachtsoratoriums von Bach in der Schlosskirche am 14. Januar 1973 und ein Konzert der Stuttgarter Philharmoniker wiederum in der Stadthalle am 21. Januar.

An den Höhepunkt des Prozesses der Gemeindereform in Winnenden wurde später immer wieder erinnert. So erschien zum 25-jährigen Jubiläum 1998 eine zwölfteilige Artikelserie im Amtsblatt „Blickpunkt“. Und die Unternehmerfamilie Kärcher übergab aus ihrem Privatbesitz ein Gemälde des Landschaftsmalers Julius Kornbeck als Dauerleihgabe an die Stadt.

Zurückblicken mit dem "Virtuellen Stadtmuseum"

Im Jahr 2023 wird laut Stadtarchivarin Michaela Couzinet-Weber insbesondere mit einer Darstellung auf der Website www.virtuelles-stadtmuseum-winnenden.de zurückgeblickt. Rechtzeitig zum Neujahrsempfang am 14. Januar ist sie im Themenraum „Herrschaft, Land und Obrigkeit“ einsehbar. Wer darüber hinaus noch mehr über den Ablauf der Eingemeindungen zwischen 1971 und 1974 wissen möchte, kann sich im Themenraum „Die Stadtteile“ die Präsentation zur Eingliederung Höfens anschauen oder im Themenraum „Persönlichkeiten“ in die Interviews mit den Zeitzeugen Karl-Heinrich Lebherz und Friedrich Seibold hineinhören. Seibold war Bürgermeister von Birkmannsweiler, das Anfang 1974 der siebte Stadtteil von Winnenden wurde.