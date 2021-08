Seit knapp 30 Jahren ist Thomas Weith aus Breuningsweiler nun schon bei der Feuerwehr. „Ich habe in dieser Zeit schon viel erlebt. So etwas Brutales wie im Kreis Ahrweiler habe ich allerdings noch nie gesehen“, erzählt der 52-Jährige am Telefon. Weith arbeitet bei der Stuttgarter Berufsfeuerwehr. „Ich bin dort Leitungsdienst-und Lagedienstführer. Also quasi der diensthabende Chef in der Leitstelle“, beschreibt er seine Arbeit.

Überwältigende Resonanz

In Katastrophenfällen