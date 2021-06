Schnell gelöscht war ein Wohnungsbrand am Montag um 11 Uhr, denn ein Nachbar in dem Mehrfamilienhaus in der Hauptstraße 103 in Birkmannsweiler hatte Brandmelder piepsen gehört, Rauch bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Der Bewohner selbst war zur Brandzeit außer Haus.

Als die Rettungskräfte unter Leitung von Michael Pflüger ankamen, sahen sie Rauch aus einem Wohnungsfenster und aus dem Treppenhaus quellen. Mit einem Löschrohr gingen sie übers Treppenhaus gegen den Brand vor, löschten