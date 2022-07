Alkohol, Corona, Schlägereien: Einsätze der Sanitäter auf dem City-Treff 2022

Zu viel Alkohol – so lautet der Grund für mehr als die Hälfte aller Einsätze der Rettungssanitäter von Maltesern und Deutschem Roten Kreuz (DRK) beim City-Treff 2022. Mehr als 40 Helfer haben von Freitagnachmittag bis Sonntagnacht „deutlich über 450 ehrenamtliche Stunden erbracht“, wie Raphael Rojas vom DRK Winnenden berichtet. Sogar einige Corona-Infektionen haben die Retter entdeckt – und natürlich die Folgen von Schlägereien verarztet. Unterm Strich fällt die Bilanz aber sehr positiv aus: „Es war moderat, alles im Rahmen“, sagt Rojas.

Ein Pflaster hier, ein Kühlpket auf einen Wespenstich da

Sein Zwischenfazit am Montagmorgen weist dann auch überwiegend „Bagatellen“ auf, bei denen nicht einmal die Personalien der Patienten erfasst werden müssen: verabreichte Pflaster zum Beispiel, oder Kühl-Pakete auf Wespenstiche. Elf solcher Mini-Einsätze hatten die Helfer am Freitag, sieben am Samstag, noch fünf am Sonntag.

Ambulant auf der Rettungswache im Alfred-Bengel-Haus versorgt werden mussten am Freitag drei, am Samstag sieben und am Sonntag sechs Personen. „Am Sonntag hatten wir zwei, drei Personen mit Kreislaufproblemen“, berichtet Raphael Rojas. „Da waren auch Jugendliche dabei und bei manchen war nicht nur die Hitze schuld. Wir haben auch Corona-Infektionen entdeckt.“ Ein Test sei aber nur im Verdachtsfall gemacht worden. Bei Patientenkontakt trugen die Helfer stets eine FFP2-Maske, um sich vor Infektionen zu schützen.

Der Schwerpunkt lag aber, wie in der Vergangenheit auch, auf der Behandlung von Besuchern, darunter Minderjährige, die zu viel Alkohol getrunken hatten. Außerdem gab es ein paar „chirurgische Versorgungen“: „Ja, es gab Schlägereien, ja, es ist auch eine Flasche geflogen“, sagt Raphael Rojas. Eine große Massenkeilerei aber sei zum Glück nicht dabei gewesen – entsprechend „moderat“ seien die Einsatzzahlen ausgefallen. Ins Krankenhaus transportiert werden mussten von Freitag bis Sonntag insgesamt nur drei Personen, eine am Freitag, zwei am Samstag.

Die „Hintergrundreserve“, also Einsatzkräfte in Bereitschaft, mussten der DRK-Ortsverein Winnenden und die Malteser Kreisgliederung Rems-Murr nicht dazurufen. Belastungsspitzen, wenn man so will, gab es nur einmal am Samstagabend, als drei Patienten gleichzeitig auf der Wache behandelt wurden, während die Krankentransportwagen schon zu zwei neuen Einsätzen ausrückten.

Bilanz des DRK-Einsatzleiters: "2019 war super-ruhig, 2022 war ein bisschen mehr los"

„Insgesamt war ein bisschen mehr los als 2019, aber da war es auch super-ruhig“, zieht Rojas eine vorläufige Bilanz. Die Zusammenarbeit mit der Polizei und der Feuerwehr habe sehr gut funktioniert. Die ehrenamtlichen Floriansjünger, die einen Essensstand auf dem Marktplatz betrieben haben, hätten sogar mehrfach Menschen, die um Hilfe baten, an den Rettungsdienst weitervermittelt.

Erst spät in der Nacht auf Montag ging der Einsatz für Rojas und Co. zu Ende: Wie in den Tagen zuvor waren die Rettungssanitäter die letzten „Gäste“ auf dem 43. City-Treff in Winnenden.