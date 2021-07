Was am Sonntag, 4. Juli, in Winnenden geboten ist, hat in diesem Jahr bisher im ganzen Rems-Murr-Kreis keine Kommune geplant: Es findet ein großer Gartenmarkt in der Fußgängerzone statt, der den verkaufsoffenen Sonntag der Einzelhandelsgeschäfte einbettet und sozusagen erst ermöglicht. Für so eine Abweichung von den gesetzlichen Öffnungszeiten muss in Deutschland immer ein größerer Anlass geschaffen werden.

Und das geht, trotz Pandemie? Jawohl, weil der Verein Attraktives Winnenden