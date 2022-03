Bestimmt 250 Menschen haben sich am Freitagmorgen im Winnender Stadtgarten versammelt, um der Opfer des Amoklaufs vom 11. März 2009 in Winnenden und Wendlingen zu gedenken. In seiner Ansprache schlug Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth den Bogen zu den Menschen in der Ukraine, die aktuell unter Gewalt und Terror leiden, und warb für Solidarität: „Wir sind mit unserer Trauer um unsere Opfer von Gewalt nicht allein. Durch das Denken an die Opfer andernorts gewinnen wir an Stärke.“

