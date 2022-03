An diesem Tag vor 13 Jahren, am 11. März 2009, hat ein 17-Jähriger in Winnenden und Wendlingen 15 Menschen und sich selbst getötet. Heute (11.3.2021) wird in Winnenden, wie jedes Jahr, der Opfer des Amoklaufs gedacht.

Eine Gedenkveranstaltung mit stillem Gebet beginnt im Stadtgarten an der Gedenkstätte um 9.30 Uhr. Um 9.33 Uhr läuten die Kirchenglocken. Um diese Uhrzeit war 2009 der erste Notruf abgesetzt worden. Anschließend spricht Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth, der