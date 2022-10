Angespannte Finanzlage: Stadt Winnenden macht erstmals seit 2012 wieder Schulden

Jahrelang war der städtische Haushalt schuldenfrei – das ändert sich jetzt, und zwar massiv. Die einst vom Gemeinderat beschlossene Schuldenobergrenze von 16,8 Millionen Euro soll zwar mittelfristig eingehalten werden, in den Jahren 2024 und 2025 steigt der Schuldenstand allerdings laut einer aktuellen Prognose der Kämmerei auf über 23 Millionen Euro. Darin enthalten sind auch Kredite, die Winnenden in den Vorjahren anders als geplant nicht aufgenommen hat, jetzt aber in Anspruch nimmt. Nach 2025 sollen wieder Schulden abgebaut werden, Ende 2026 stehen wieder exakt 16,8 Millionen Euro Schulden im Plan.

Warum die Schulden-Statistik schöngerechnet ist

Wobei erstens noch nicht genau feststeht, wie dieser Abbau gelingen soll und zweitens diese Schuldenaufstellung durchaus etwas schöngerechnet ist, da sie nur den städtischen Kernhaushalt betrifft und zum Beispiel die fast 41 Millionen Euro Schulden, die der Eigenbetrieb „Stadtbau Winnenden“ bis Ende 2026 anhäuft, gar nicht beinhaltet. Zur Erinnerung: Von der Stadtbau wird nicht nur sozialer Wohnraum in großem Umfang geschaffen, sondern bald auch die Kita im Schelmenholz gebaut.

Der Vorgeschmack auf die bald anstehenden Haushaltsberatungen für das Jahr 2023, den Bürgermeister Jürgen Haas und Kämmerin Martina Dolle in der jüngsten Gemeinderatssitzung gegeben haben, sorgte im Gremium jedenfalls für einige lange Gesichter.

Hans Ilg, Fraktionsvorsitzender der Freien Wählervereinigung Winnenden, bekam „Bauchschmerzen“ und sein CDU-Amtskollege Thomas Traub kommentierte die Zahlen und Fakten so: „Das sind keine guten Nachrichten. Freuen kann man sich nicht auf die Haushaltsberatungen, weil Gestaltungsspielraum haben wir keinen.“

Ein lange Liste an Projekten, die aktuell nicht im Finanzplan stehen

Tatsächlich präsentierte Martina Dolle eine ganze Liste an Projekten, die zwar längst in Vorbereitung sind, sich im mittelfristigen Finanzplan bis 2026 aber nach heutigem Stand nicht wiederfinden: die Brandschutzsanierung des Rathauses, der Neubau von Turnhallen im Schelmenholz und am Hungerberg, die Weiterentwicklung des Mineralfreibads Höfen, die Neugestaltung der Buchenbachaue, die langersehnten neuen Räume für die VHS, die Generalsanierung der Hermann-Schwab-Halle, die Sanierung der Nebenstraßen in der Innenstadt, Maßnahmen im Schiefersee, die Radwegtangente Ost, ein Parkleitsystem, das Kinderhaus Körnle III...

Mindestens genauso umfangreich ist freilich die Liste der Projekte, die umgesetzt werden (sollen). Viel Geld fließt im Zeitraum 2022 bis 2026 in die Schulen, alleine 6,4 Millionen Euro in die Sanierung des Lessing-Gymnasiums, 3,5 Millionen Euro sind für die weiteren Schulen veranschlagt. Die neuen Kinderhäuser Adelsbach I (3,9 Millionen Euro) und Koppelesbach (6,5 Millionen Euro), der Kunstrasenplatz in Hertmannsweiler (1,4 Millionen Euro), Aufwendungen für die Wunnebad-Modernisierung (5,4 Millionen Euro) oder den Breitbandausbau (3,95 Millionen Euro) und das Megaprojekt Rückbau alte B 14 (11 Millionen Euro) fallen schwer ins Gewicht.

Auch die Personalausgaben steigen stetig. Das gilt zwar ebenso für die Einnahmen aus der Einkommenssteuer und der Gewerbesteuer – die Stadt wird in diesem Haushaltsjahr anstelle der veranschlagten 22,5 Millionen Euro aus Gewerbesteuern wohl 25 Millionen Euro einnehmen –, allerdings haben die fetten Jahre der Vergangenheit eine Schattenseite: „Wir bezahlen immer mehr für die Kreisumlage und den Finanzausgleich“, sagte Jürgen Haas in der Gemeinderatssitzung vergangene Woche.

Beraten wird über den Haushaltsplanentwurf der Verwaltung in der Gemeinderatssitzung am 10. November, für Ende November ist dann die Einbringung geplant. Schon jetzt steht aber fest: Vor den Ergebnissen der kommenden Jahre wird ein dickes Minus stehen, für 2023 werden gar minus zehn Millionen Euro prognostiziert.

Ist die Flüchtlingskrise die eine Krise zu viel? „Belastungsgrenze ist erreicht“

„Wir haben vieles auf den Weg gebracht“, findet Jürgen Haas – neue Kitas, Digitalisierung, Zentraler Omnibusbahnhof, Breitbandausbau ... – und dabei sei die Finanzlage der Stadt stets stabil geblieben. Aktuell meistere die Stadt Winnenden Krise nach Krise.

Doch wie lange geht das noch gut? Klar ist für den Bürgermeister mit Blick auf die aktuelle Flüchtlingssituation: „Die Belastungsgrenze ist erreicht, nicht nur in Winnenden, das gilt allgemein für die Kommunen. Wir brauchen dringend finanzielle und personelle Ressourcen. Es kann nicht sein, dass wir für die Flüchtlingsunterbringung da sind, aber keine Sozialarbeiter gestellt kriegen.“ Zumal der Zustrom an Flüchtlingen auch Bedarf an Schul- und Kindergartenplätzen wecke. Jürgen Haas: „Unser Personal kann das nicht mehr leisten.“