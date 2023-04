Auffallen beim Frühlingsfest in Stuttgart? Winnenderin schneidert Dirndl-Unikate

In zwölf Tagen (am 22.04.) beginnt das Frühlingsfest auf dem Cannstatter Wasen – unter den Besuchern ist es beinahe schon Pflicht, mit Dirndl - oder, was den Herrn angeht, mit kariertem Hemd zur Lederhose - zwischen den Fahrgeschäften herumzuschlendern und im Festzelt eine Maß Bier zu stemmen. Frauen, die bei dieser Sause allerdings Wert auf einen exklusiven Dress legen, die nicht an jedem Eck der Trägerin des gleichen Kleids begegnen wollen, die werden in Winnenden im Modeatelier von Marilda Philipp fündig. Sie schneidert – unter vielem anderem – selbst designte Dirndl-Unikate.

Für die Kundin, die etwas anderes als Null-Acht-Fünfzehn sucht

Hier im ersten Stock an der Marktstraße 34 gerät man leicht in eine Art Farbenrausch. Alles schön bunt hier, und mittendrin die Designerin, eine nette, gar nicht überkandidelte Frau. „Ich bin voll im Stress wegen der Modenschau am 21. April“, sagt sie, wirkt aber nicht abweisend oder gar genervt. Ups, einen Tag vor Frühlingsfestbeginn ... sechs Models werden im Weingut Amberger (Hinterer Stöckach 1) die aktuelle Kollektion der gebürtigen Brasilianerin präsentieren. Marilda Philipp hält kurz inne, als wir sie nach Dirndln fragen.

„Ich habe einige vorbereitet“, sagt sie und öffnet einen Schrank. Darin hängen mindestens zehn Unikate. Ideal für Frauen, die sich von Null-Acht-Fünfzehn abheben – und auffallen wollen.

Die vorbereiteten Modelle werden an die Maße der Kundin angepasst

Gefragt sind die Kleider mit den eng anliegenden Oberteilen und schwingenden Röcken unter einer Schürze seit 20 Jahren zunehmend auf dem Frühlingsfest, dem Volksfest oder bei anderen Partys. Immer häufiger werden die Gäste gebeten, sich einheitlich, zum Beispiel folkloristisch, zu kleiden. Für ein Dirndl gibt es also nicht nur einen Anlass im Jahr.

Da Marilda Philipp grundsätzlich nie dasselbe Kleidungsstück zweimal näht, kann es nicht sein, dass man seinem Spiegelbild mit anderem Gesicht begegnet. Außerdem schneidert sie auf Maß, entwirft auch direkt für die Kundin. Entscheidet sich eine Kundin für eins der vorhandenen Modelle, passt sie es anschließend noch genau an deren Körper an.

Und obwohl die Karioka-Dirndl typisch tailliert sind, eine Schürze und meist auch eine Bluse haben, eine Bordüre am Ausschnitt oder, seltener, eine Rüsche, so sind sie doch auf den ersten Blick ausgefallener, temperamentvoller, farbenfroher, ja eindeutig verspielter als andere.

Es gibt fast einfarbige Kleider mit gemusterter Applikation, oder welche, die aus unzähligen Bildern zusammengesetzt sind allein dadurch schon ziemlich schrill wirken. Sie sehen entweder aus wie aus dem kitschigen Poesiealbum von anno Dunnemals entsprungen, oder sind eine Collage aus coolen Schwarz-Weiß-Fotos von Sonnenbrillenträgern, gemixt mit Pink. „Das hier zeigt brasilianisches Capoeira“, so Marilda Philipp über ein Dirndl mit Zeichnungen von Frauen und Männern, die die Tanz- und Kampfkunst praktizieren. Fürs Foto später zieht sie es sogar selbst an. „Mir ist wichtig, dass meine Kundinnen sich wohlfühlen“, sagt Marilda Philipp. Daher gebe es weit ausgeschnittene oder auch eher hochgeschlossene Dirndl. Bei Marilda Philipp braucht sich die Kundin nicht nach einem bestimmten vorgegebenen Dirndl-Style richten, sondern sie bekommt unverkennbar ein Dirndl, das aber ihren persönlichen Geschmack spiegelt.

Und was kostet so ein Kleidle made in Winnenden? 370 Euro, mit Bluse und Schürze, nennt Marilda Philipp ein Beispiel.

„Bei der Modenschau werde ich auf jeden Fall ein paar Dirndl zeigen“, freut sich Marilda Philipp über Anregung und die zeitliche Nähe zum Frühlingsfestbeginn. Mode mit einer Weinverkostung zu verbinden, das war der Traum der Designerin, seit sie mit dem Modeatelier im August 2022 vom Stuttgarter Osten nach Winnenden ins eigene Haus gezogen ist. Ihr Mann Günther Philipp ist hier am Marktplatz aufgewachsen, unten führten erst seine Großeltern, dann seine Eltern eine Bäckerei. Inzwischen backt hier Mieter Mildenberger.