Aus Vomi Winnenden wird Hope-Kirche: Gleicher Inhalt, neue Hülle

Seit einem Jahr arbeiten die Verantwortlichen der Vomi-Kirchengemeinde, ehemals Volksmission, hinter den Kulissen an einer wegweisenden Neuerung: eine Namensänderung. Aus „Vomi - Christliches Zentrum Winnenden“ wird „Hope-Kirche“. Die Kirchengemeinde will moderner daherkommen, an den Inhalten soll sich nichts ändern.

„Der ganze Prozess hat vor einem Jahr begonnen. Ein neuer Name lag schon länger in der Luft, war eine Art Traum von uns“, erzählt Pastor Stefan Uhlig. Zunächst hat das Leitungsteam die Idee intern gesponnen, ehe auch die Mitglieder eingebunden worden sind. „Unter anderem haben wir eine Umfrage gestartet“, erzählt Uhlig. 80 Vorschläge lagen auf dem Tisch, zum Schluss war es dann nur noch einer: Hope-Kirche.

Pastor Stefan Uhlig: „Jeder Mensch sehnt sich nach Hoffnung“

„Jeder sehnt sich nach Hoffnung, den Begriff muss man gar nicht unbedingt auf die Kirche beziehen“, erklärt Uhlig. „Menschen hoffen, dass alles gut wird, dass der Krieg endet, die Preise runtergehen oder die Ehe hält“, sagt er. Hinter dem Wort Hoffnung stecke allerdings ein biblisches Konzept, etwa die Auferstehung von Jesu. Die Hope Kirche wolle für die Menschen da sein und solle etwas Positives ausstrahlen.

Zudem wollten sich die Verantwortlichen von den Worten „Volk“ und „Mission“ nun gänzlich verabschieden. „Beides ist nicht mehr zeitgemäß. Außerdem war für viele Menschen unklar, was das überhaupt ist“ , erklärt Stefan Uhlig.

Offizielles Fest am Sonntag mit Führungen und Aktionen für Kinder

Nun also Hope-Kirche. Damit wollen Uhlig und Co-Pastor Stephan Friedrich der Gemeinde ein frischeres, jüngeres und vor allem ein moderneres Erscheinungsbild geben. Hat es bei den Mitgliedern dabei keine Widerstände ob des Wortes aus dem Englischen gegeben? „Hope kennt selbst der älteste Senior und weiß, was es bedeutet. Der ein oder andere hatte Schwierigkeiten damit, dass ein deutscher und ein englischer Begriff kombiniert sind“, erzählt Stephan Friedrich, der seit Jahresbeginn als Co-Pastor an der Schorndorfer Straße arbeitet. Auch über „Hoffnungskirche“ habe man sich Gedanken gemacht, dann jedoch entschieden, dass das nicht so gut klinge.

Dass die Namensänderung in eine Zeit fällt, in der vieles ungewiss erscheint, ist dabei nur ein Zufall. „Als wir mit unseren Planungen angefangen haben, da haben wir beispielsweise vom Krieg in der Ukraine noch gar nichts geahnt“, sagt Uhlig. Nun wolle man mit dem neuen Namen eine Botschaft der Hoffnung senden, die auf den ersten Blick verständlich sein soll.

Auch wenn die Namensänderung offiziell erst an diesem Sonntag mit einem Gottesdienst, Führungen in den Räumen an der Schorndorfer Straße, einer Hüpfburg und Gegrilltem gefeiert wurde, so weisen schon seit einigen Tagen die Schilder auf dem Gelände auf den neuen Namen hin. Zudem ist am Sonntag eine neue Homepage an den Start gegangen: www.hope-kirche.de.