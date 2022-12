Bäckerei Maurer spendet für neues Café der Paulinenpflege in Winnenden

Wo es über Jahrzehnte nur einen kleinen Kiosk gab, ist mit Hilfe der Winnender Bäckerei Maurer ein schickes Azubicafé entstanden mit allem drum und dran. Es gibt eine professionelle Verkaufs- und Kühltheke und insgesamt 30 Plätze an Sitz- und Stehtischen drinnen und im Freien. Das neue Café im Berufsbildungswerk (BBW) der Paulinenpflege an der Linsenhalde hat sich zum Publikumsmagnet entwickelt.

Möbel aus dem Schelmenholz

Die Möbel standen zuvor in Maurers Bäckereicafé im Schelmenholz. Auslöser für die Erneuerung des Pausenbereichs im BBW war laut Pressemitteilung der Paulinenpflege die Kündigung der seitherigen Kioskpächterin. Anstelle einer Neuverpachtung nahm Frank Gutt, Küchenchef der Zentral- und Ausbildungsküche der Paulinenpflege, die Chance wahr, seinen auszubildenden Köchen und der Ausbildung Hauswirtschaft mit dem Kioskbetrieb in eigener Regie ein neues Betätigungsfeld anzubieten.

Die Voraussetzung dafür war eine neue Theke, um aktuellen Hygienevorschriften zu genügen und mehr Platz, damit sowohl Azubis als auch Personal nebeneinander arbeiten können.

Weil es für so eine Einrichtung in der nötigen robusten Qualität kein ausreichendes Budget gab, rief Gutt seinen Geschäftspartner Tobias Maurer an, ob er vielleicht eine Verkaufstheke „übrig“ habe. Und er hatte Glück. Maurer erneuerte gerade sein Bäckereicafé im Schelmenholz und hatte dort eine gebrauchte, aber hochwertige Ausstattung ausgebaut, die eigentlich verkauft werden sollte. Kurzerhand schenkte Tobias Maurer, der der Paulinenpflege laut der Pressemitteilung schon seit Jahrzehnten als Freund und Förderer verbunden ist, die gesamte Caféeinrichtung mit Theke und Möbeln der diakonischen Einrichtung.

Hausaufgaben und Besprechungen

Täglich gehen weit über 100 Vesper, süße Stückle oder Snacks über den Ladentisch. Dazu kommen verschiedene Getränke und Kaffee. Die Brötchen werden selbst belegt, die Butterbrezeln selbst geschmiert. Einen Teil der Backwaren und auch Kuchen stellen die BBW-Azubis selbst her.

Vor und nach dem Cafébetrieb werden die Möbel von den Jugendlichen auch für Hausaufgaben oder für Besprechungen genutzt.