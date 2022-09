Bürgermedaille der Stadt Winnenden für Martin Fischer

Besondere Überraschung für Martin Fischer: Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth hat ihm die Bürgermedaille der Stadt Winnenden in Bronze überreicht.

Seit vielen Jahren erfreut Fischer seine Mitbürger bei verschiedenen Gelegenheiten mit seiner Musik und seinem Wissen über die Geschichte Winnendens. Außerdem engagiert er sich in unterschiedlichen Vereinen. Das teilt die Stadt in einer Pressemitteilung mit.

Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth betonte demnach seinen vielseitigen Einsatz: „Eine riesige Summe von Leistungen, die man gar nicht alle einzeln würdigen kann, sondern die insgesamt zeigen, da ist einer, der hat sich um seine Mitmenschen in unserer Stadt überaus verdient gemacht.“

Wenn ein Organist benötigt wird, dann ist Martin Fischer zur Stelle

Bereits seit 1957/58 spielt Fischer regelmäßig als Organist in der Kirchengemeinde Birkmannsweiler-Höfen-Baach. Doch auch in anderen Gemeinden, ganz egal ob es sich um eine evangelische, katholische oder methodistische handelt, springt er ganz unkompliziert ein, wenn ein Organist benötigt wird.

Auch bei anderen Gelegenheiten wie bei Seniorennachmittagen oder Gemeindefesten sorgt Martin Fischer regelmäßig für die musikalische Umrahmung. Vor der Pandemie war er mit seiner Begleitung am Klavier fester Bestandteil bei der Suppenküche bei „Karl B.“ im Gemeindesaal unter der katholischen Kirche. „Mit Ihrer Musik erfreuen Sie auch regelmäßig die Bewohner in den Pflegeheimen in der Umgebung“, berichtete Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth. So spielt Martin Fischer häufig während der Gottesdienste. Und wenn diese zu Ende sind, bleibe er noch und spielt ein paar weitere, zur Jahreszeit passende Stücke für die Bewohner. Im Haus im Schelmenholz spielt er außerdem regelmäßig montags im Wechsel mit zwei anderen Ehrenamtlichen Klavier und begleitet auch den Singkreis.

Gründungsmitglied des Bürgervereins in Höfen

Fischer gehört zu den Gründungsmitgliedern des Bürgervereins Höfen und war dort als Kassenprüfer tätig. Auch ist er Gründungsmitglied der 2014 gegründeten „Galerie Winnenden - Fotografie und Technik im Winnender Rathaus“. Dort ist er bei den Öffnungszeiten anwesend und gibt den Besuchern Auskünfte über die Fotografie und die Kameratechnik ebenso wie zur Winnender Geschichte.

Darüber hinaus ist er seit 1978 für den Evangelischen Blinden- und Sehbehindertendienst Württemberg tätig.