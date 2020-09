Wer den Bacchus-Keller mal gefunden hat, der geht immer wieder hin. Das Lokal hat nur ein kleines Reklameschild an einer Hausecke. Der Eingang liegt versteckt an der Seite eines großen alten Hauses, aber er führt in einen der schönsten alten Gewölbekeller Winnendens, der unaufdringlich mit griechischen Deko-Elementen ausgestattet ist. Kaum hat man die letzten Stufen des Kellereingangs betreten, blickt schon der Wirt Konstantinos Gatsios freundlich Richtung Gast. „Kosta“ nennen ihn seine