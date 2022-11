Baustellen in Winnenden sorgen für abenteuerliche Busfahrt von Bürg nach Baach

Wer von Winnenden-Bürg hinaus in die weite Welt möchte, und zwar mit dem öffentlichen Verkehrsmittel, der bewegt sich dieser Tage im 15-Sitzer auf einer Ausweichroute zur eigentlichen Umleitung. Zu den umfangreichen Bauarbeiten an der K 1914 zwischen Baach und Bürg, die den Verkehr seit mehr als einem Jahr aufhalten, sind in dieser Woche Kanalarbeiten in Bürg gekommen, die noch bis Mitte März dauern sollen. Der Ersatzbus 337E fährt wegen der fälligen Straßensperrungen jetzt nicht mehr am Bürger Besen vorbei durch die Weinberge, sondern wird alternativ umgeleitet – am Waldspielplatz vorbei und dann durch Engstellen im Schulerhof.

Ebniseestraße und Panoramastraße sind seit dieser Woche nicht mehr befahrbar

Ein Pendler aus Bürg berichtet unserer Zeitung von einem „Abenteuer am Morgen“ und wirft die Frage auf, warum in der zugeparkten Flachswiesenstraße nicht wenigstens ein Halteverbot ausgesprochen wird.

Wegen der Kanalbauarbeiten, die seit 7. November laufen, sind die Ebniseestraße und die Panoramastraße gesperrt. Die Haltestelle Bürg Mitte entfällt deshalb. Der Bus 337E startet aktuell an der Haltestelle Wendeplatte, fährt dann (teils über landwirtschaftliche Wege) über Schulerhof, Baach Ortsmitte bis zur Haltestelle Höfen Gemeindehalle. Wer, wie unser Pendler aus Bürg, nach Stuttgart zur Arbeit fährt, steigt an der Haltestelle Baach Ortsmitte oder Höfen Gemeindehalle um in den regulären Bus 337, um zum Bahnhof in Winnenden zu gelangen (wo ja nach langer Zeit endlich wieder der reguläre, viertelstündliche S-Bahn-Takt gilt).

Doch zurück zum 337E, der sich neuerdings durch besonders enge Straßen quälen muss. Unser Pendler, der morgens schon vor sechs Uhr in den kleinen Bus eingestiegen ist, berichtet, „die erste T-Kreuzung“ am Bürger Waldspielplatz sei „ohne Zurücksetzen nicht zu schaffen“.

Mit zehn km/h um sechs Uhr morgens durch die zugeparkte Straße

Dann die Durchfahrt durch die Flachswiesenstraße: „extrem eng“. Zumal ganz früh am Morgen hier noch all diejenigen am Straßenrand parken, die sich erst später auf den Weg zur Arbeit machen, im eigenen Pkw. „Mal links und mal rechts ist die Straße zugeparkt“, schreibt der Pendler, „mit zehn Stundenkilometern bahnen wir uns unseren Weg. Wie da die Feuerwehr im Notfall durchkommen will, wäre schon mal interessant.“

Doch warum hat die Stadt nicht, wie sonst bei Bus-Ausweichrouten durch enge Wohngebiete durchaus üblich, ein Halteverbot ausgesprochen? Rathaus-Pressesprecherin Franziska Götz teilt auf Anfrage unserer Redaktion mit: „Im Flachswiesenweg ist kein Halteverbot angeordnet, da sich keine Notwendigkeit gezeigt hat. Von Seiten der Busse wurden bisher keine Beschwerden wegen der Parksituation geäußert. Bei einer Besichtigung vor Ort wurden keine Probleme festgestellt.“ Zumindest tagsüber kann unsere Redaktion das bestätigen – es ist zwar eng, aber machbar.

Pünktlich angekommen sei der Bus auch bei der Jungfernfahrt der neuen Route am Montagmorgen, bestätigt unser Pendler. Und er räumt ein: Wo die Anwohner ihre Autos parken sollten, wenn nicht hier an der Straße, dafür habe er auch keine Lösung.

Vor Ort wird klar: Die zugeparkte Straße wird mit gemischten Gefühlen gesehen. Anwohner berichten unserer Redaktion, dass sie ganz froh seien, dass die vielen Autos den Bus und andere Fahrzeuge etwas ausbremsten, die sonst womöglich in gefährlichem Tempo hier durchrauschen würden. Andere berichten, der hohe Parkdruck sei schon eine Belastung, nicht nur in der Flachswiesenstraße, sondern zum Beispiel auch in der Öschelbronner Straße.