Bei Bauarbeiten in Winnenden-Schelmenholz: Kabel gekappt, Internet weg

Böse Überraschung für Anwohner im Schelmenholz in Winnenden: Bei Baggerarbeiten ist am Montag, 23. Januar, ein Kabel beschädigt worden. Kein Internet mehr, Telefonieren mit dem Festnetz funktioniert auch nicht, meldet ein Winnender unserer Redaktion. Was ist genau passiert?

Die Telekom reagiert auf Nachfrage am Dienstagvormittag. „Gestern Nachmittag wurde bei Baggerarbeiten im Burgeräcker ein Glasfaserkabel durchtrennt. Gegen 14.30 Uhr ist der Schaden dem technischen Service telefonisch gemeldet worden“, schreibt eine Pressesprecherin in einer E-Mail.

Arbeiten für Kita Koppelesbach

Die städtische Pressesprecherin Franziska Götz erklärt, dass für das Kinderhaus Koppelesbach zwischen Hausnummer 37 und 39 momentan Anschlüsse gelegt werden. Im selben Bereich wurden die Kabel beschädigt.

Der Stadtverwaltung selbst sei kein Schaden bekannt, weil diese direkt an den Leitungsträger gemeldet werden.

Wann ist das Kabel repariert?

Die Telekom hat nach Auskunft der dortigen Pressesprecherin am Montagmittag damit begonnen, das beschädigte Kabel zu reparieren.

Man gehe davon aus, dass diese Arbeiten im Laufe des Mittwochs, 25. Januar, fertiggestellt werden können. „Wie viele Kundenanschlüsse im Einzelnen betroffen sind, kann ich Ihnen leider nicht mitteilen, da nicht alle Kunden ihre Störung bei unserem Kundenservice melden. Bisher liegen uns keine Störungsmeldungen von Telekomkunden vor“, schreibt die Sprecherin in ihrer Antwort weiter.