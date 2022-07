Beim „Tankerdrücken“ der Feuerwehr in Höfen Stimmung wie bei der Tour de France

„Wasser marsch!“, lautete das irreführende Startkommando bei der Gaudi. „Tankerdrücken“ nennt sich das Spektakel beim Feuerwehrfest in Höfen, bei dem es gilt, mit fünf Mann ein siebeneinhalb Tonnen schweres Löschfahrzeug möglichst schnell über eine 40 Meter lange Strecke zu schieben. Zwölf Mannschaften gingen an den Start – bei einigen waren auch Frauen an der Heckschubstange – aus Berglen, Remshalden, Backnang, Buhlbronn, Winnenden und Schwaikheim, wobei Letzte der Titelverteidiger war und damit die Ehre hatte, den Wettbewerb zu eröffnen (dieses Mal Zweite). Natürlich war die Strecke auf der wegen des Ausbaus gesperrten Straße nach Bürg von Zuschauern gesäumt wie Bergankünfte bei der Tour de France kürzlich und die Stimmung ebenso ausgelassen.

Buchenbach-Abteilung: Derzeit 70 Aktive

Das Feld, um im Bild zu bleiben, lag ganz eng beisammen, die Zeitabstände waren minimal wie bei einer Sprintankunft. Das 30-Liter-Fass gewann schließlich das Team 2 der Feuerwehrabteilung Berglen-Nord. Das Fest hatte zuletzt 2018 stattgefunden, 2020 war es wegen der Corona-Pandemie ausgefallen, in den „ungeraden“ Jahren feiert die Abteilung Stadtmitte. „Oberwichtig“ sei es, nicht nur für die Kameradschaft, so Abteilungskommandant Marc Andre Kehl und sein Vize Steffen Blessing. Das Auftreten in der Öffentlichkeit diene auch der Mitgliederwerbung. Viele Bürger wüssten nämlich gar nicht, dass die Winnender Wehr keine Berufsfeuerwehr ist, sondern aus Ehrenamtlichen bestehe, auf diese angewiesen sei. Auch wenn die Buchenbach-Abteilung derzeit 70 Aktive habe, müssten sie ständig am Ball bleiben, um Neue zu gewinnen. In den nächsten Jahren schieden viele der Einsatzkräfte altershalber aus und beim Nachwuchs sehe es bislang spärlich aus.

Apropos Nachwuchs: Für den war eigens ein Planschteich angelegt, versorgt von Wasserspritzen. Die Kinder machten davon reichlich Gebrauch, feierten sozusagen ausgelassen ihre eigene Beachparty.