Besonders engagiert in der Ausbildung: Die Firma Protrade Integra in Winnenden

Haben Sie schon einmal von der Firma Protrade Integra in Winnenden gehört? Nein? Das gemeinnützige Unternehmen hat sich Inklusion und Integration auf die Fahnen geschrieben und steckt zum Beispiel hinter dem Textil-Bedrucker „Schwaben Druck“ und dem Merchandise-Hersteller „World of Merchandise“ sowie vielen weiteren Online-Shops. Die Agentur für Arbeit hat Geschäftsführer Andreas Kamm jetzt ein Zertifikat für besonders gute Nachwuchsarbeit überreicht.

Ausbilden gegen den Fachkräftemangel

„Ausbildung hat für uns schon immer einen großen Stellenwert. Gut ausgebildete Mitarbeiter sind die Basis für Erfolg“, sagt Andreas Kamm beim Besuch von Christine Käferle, Leiterin der Agentur für Arbeit in Waiblingen. Diese betont: „Wer heute ausbildet, denkt nicht nur an sich und das eigene Unternehmen.“ Jeder Ausbildungsbetrieb leiste einen wichtigen Beitrag zur Fachkräftesicherung. Das bestätigt wiederum Andreas Kamm: „Wir bilden deutlich mehr aus, als wir einstellen können.“

Seit 2005 bietet sein Unternehmen Ausbildungsplätze an. Anfangs nur im Bürobereich, inzwischen erstreckt sich das Ausbildungsportfolio über elf verschiedene Berufsbilder. Unter den rund 80 Mitarbeitenden, die das Unternehmen derzeit beschäftigt, finden sich 21 Auszubildende in sechs Ausbildungsberufen, von Fachkraft Lagerlogistik über Kaufmann/-frau für Büromanagement und E-Commerce bis hin zu Mediengestalter/-in Digital und Print.

„Enge Ausbildungskooperationen“ bestehen nach Angaben des Unternehmens zum Beispiel mit dem IB Waiblingen und der Paulinenpflege. „Bei uns ist Inklusion nicht nur ein modernes Wort, sondern Integration und Inklusion werden gelebt“, beschreiben die Verantwortlichen ihre Firmenphilosophie, „derzeit beschäftigen wir in unserem Unternehmen rund 80 Mitarbeiter, davon circa die Hälfte mit einer Behinderung.“

Auch mehrere Geflüchtete seien im Unternehmen tätig: „Unserer Auffassung nach wird nur durch erfolgreiche Integration der Grundstein für ein friedliches Miteinander für die Zukunft gelegt“, geben die Winnender Selbstauskunft.

In der Ausbildung individuell auf Stärken und Schwächen eingehen

Das Ausbildungszertifikat, das die Firma jetzt erhalten hat, wird nach Angaben der Agentur für Arbeit seit 2007 an Unternehmen vergeben, „die sich in besonderem Maße für die betriebliche Ausbildung von Jugendlichen einsetzen und gesellschaftliche Verantwortung zeigen“.

Es sei wichtig, in der Ausbildung individuell auf Stärken und Schwächen der einzelnen Auszubildenden einzugehen, so Andreas Kamm, sie zu fördern und zu fordern und somit optimal auf den allgemeinen Arbeitsmarkt vorzubereiten. Das sei insbesondere Aufgabe der verschiedenen Ausbilder in den Bereichen E-Commerce, Druckerei und im Lager. Diese seien dabei nicht nur „fachliche Ausbilder“, sondern mitunter auch Ansprechpartner in persönlichen Krisen.

Freilich ist eine erfolgreiche Ausbildung auch vom Engagement der jeweiligen Azubis abhängig. Zwei junge Frauen mit vielversprechender Zukunft, die bei Protrade ausgebildet wurden beziehungsweise noch werden, waren bei der Übergabe des Zertifikats dabei: die Schwestern Svenja und Sina Kubitscheck. Erstere habe ihre Ausbildung zur Medientechnologin im Bereich Siebdruck verkürzt, so Kamm, von der IHK sogar eine Belobigung und ein Stipendium erhalten. Sie will jetzt noch ihren „Techniker“ obendrauf setzen. Ihre Schwester befindet sich noch mitten in der Ausbildung zur Kauffrau im Büromanagement.

„Viel steckt im Auszubildenden selber“, sagt Andreas Kamm. Es gelte heute mehr als früher, den jungen Menschen zu verdeutlichen, dass sie selbst am meisten davon profitierten, wenn sie sich ins Zeug legen: „Du gestaltest deine eigene Zukunft.“