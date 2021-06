Die Läden sind seit Dienstag wieder fast ganz normal geöffnet. In kleine Geschäfte dürfen zwar nur wenige Kunden, und jeder trägt Maske und achtet auf den Abstand. Aber ansonsten stellt sich langsam ein normales Einkaufsgefühl ein: Man kann alle Kleiderständer durchstieren, Teile anprobieren, nette Dekosächelchen in der Hand drehen und wenden – und man kann reden. Oft lautet die Frage an die Geschäftsfrauen und ihre Angestellten: Wie sind Sie durch die Krise gekommen? Konnten Sie die fast