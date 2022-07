Brandstiftung am Wunnebad: Das nächste Feuer einer Brandserie in Winnenden

Schon wieder hat am Donnerstagmorgen in Winnenden ein Müllcontainer gebrannt – dieses Mal nicht an einer Schule, sondern auf dem Betriebsgelände der Stadtwerke beim Wunnebad. Die Kriminalpolizei in Waiblingen geht von Brandstiftung aus. Sie ermittelt nach einem oder mehreren Serientätern, die auch für das Feuer am Georg-Büchner-Gymnasium vor wenigen Tagen verantwortlich sein könnten, als die Feuerwehr ein Übergreifen auf das Schulgebäude gerade noch verhindert hat.

So dramatisch wie am vergangenen Samstagabend, als die Flammen bereits die Fensterscheiben an einem Klassenzimmer zum Bersten gebracht hatten, als die Feuerwehr eintraf, war es am Donnerstagmorgen offenbar nicht.

Der Papiercontainer, der mit Kartons und Papier befüllt war, stand zwar auf dem Betriebsgelände der Stadtwerke am Wunnebad-Gebäude, allerdings offenbar in ausreichender Entfernung zum Gebäude. Es blieb unbeschädigt.

Ein Wunnebad-Mitarbeiter hat den Brand bemerkt und gelöscht

Den Brand hatte ein Mitarbeiter der Stadtwerke gegen 5.30 Uhr bemerkt, die Polizei gerufen und das Feuer selbst gelöscht. Das berichtet Bäderleiter Sascha Seitz unserer Redaktion. Ein Eingreifen der Freiwilligen Feuerwehr war dieses Mal nicht notwendig. Den beschädigten Container tausche die Firma Schief jetzt aus, berichtet Sascha Seitz. Er fragt sich: Wer nur kommt am frühen Morgen auf die gefährliche Idee, Müllcontainer anzuzünden?

Mit dieser Frage ist er nicht alleine. Zumal sich all die Einzelfälle der vergangenen Wochen mittlerweile zu einer Serie ausgeweitet haben: Am 7. Juli, einem Donnerstag, brannte um 20.23 Uhr ein Container an der Ringstraße bei der Stöckachschule. Am gleichen Abend löste jemand um 21.56 Uhr mit Absicht die Brandmeldeanlage des Lessing-Gymnasiums aus. Am 12. Juli rückte die Feuerwehr um 23.30 Uhr zu einem „Kleinstbrand“ ans Georg-Büchner-Gymnasium aus, am 23. Juli um 20.08 Uhr dann zum großen Containerbrand. Und jetzt, am Donnerstagmorgen gegen 5.30 Uhr brannte nur wenige Meter von diesen Schulen entfernt schon wieder ein Container.

Revierleiter Andreas Lindauer: „Man muss schon von jüngeren Tätern ausgehen“

Gibt es in Winnenden einen Feuerteufel? „Das ist die Frage“, sagt Andreas Lindauer, Leiter des Polizeireviers Winnenden. Zwar hat die Kriminalpolizei in Waiblingen die Ermittlungen übernommen, doch auch die Winnender Beamten beschäftigt die Brandserie: Sie leisten die Fahndungs- und Aufklärungsarbeit, tragen Informationen zusammen und leiten sie an die zuständige Fachinspektion weiter.

Auf Streife haben die Winnender Polizisten in diesen Tagen insbesondere die Containerstandorte im Umfeld der Bildungszentren im Auge, vor allem abends und nachts. „Wir schauen nach verdächtigen Personen, nehmen Personalien auf“, berichtet Andreas Lindauer.

Auch die Jugendsachbearbeiter der Polizei in Winnenden tragen ihre „Orts- und Personenkenntnisse“ bei. Denn: „Man muss schon von jüngeren Tätern ausgehen“, sagt der Revierleiter, „es gibt Aussagen von Zeugen, die kurz vor dem Brand am Samstag Gruppen mit jüngeren Personen am Tatort gesehen haben.“

Hat die Polizei schon eine heiße Spur?

Die Polizei tappt also ganz offenbar nicht völlig im Dunkeln, hat vielleicht sogar eine konkrete Spur. So lassen sich auch die Aussagen von Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth Anfang der Woche gegenüber unserer Redaktion deuten: Die Aufmerksamkeit der Stadt richte sich nicht nur auf die Standorte von Müllgefäßen, sondern auch auf „den oder die Verursacher und deren Ergreifung durch die Polizei“. Er erhoffe sich, so Holzwarth, noch in dieser Woche neue Erkenntnisse, auch durch die Ermittlungen der Polizei, und womöglich gestützt von Beobachtungen der Bürger.

Von der Kriminalpolizei in Waiblingen kommt auf die Anfrage unserer Redaktion nicht viel mehr zurück als der Hinweis, dass keine Infos zu laufenden Ermittlungen herausgegeben werden – mit einer Bitte um Verständnis.

Am sichersten ließen sich der oder die Täter natürlich überführen, würden sie auf frischer Tat ertappt. Nur weil sich jemand in der Nähe angezündeter Container aufhält, ist er noch lange kein Feuerteufel.

Die Polizei ist auf die Beobachtungen von Zeugen angewiesen

„Die Nachweispflicht liegt bei der Polizei“, sagt Lindauer, „wir sind auf die Wahrnehmungen von Zeugen angewiesen“. Rennt jemand vor dem frisch gelegten Feuer weg? Stehen Fahrzeuge in der Nähe, die hier sonst nicht parken? Benimmt sich jemand irgendwie auffällig? Quasi alle Beobachtungen aus dem Umfeld eines Tatorts sind für die Polizei interessant – vielleicht ergibt ja der Datenabgleich mit anderen Bränden einen Treffer.

Zeugen können sich unter der Telefonnummer 0 71 95/69 40 bei der Polizei Winnenden melden.