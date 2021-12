Der letzte Tag des Jahres ist auch gleichzeitig sein letzter Arbeitstag. Die Geschäftswelt und besonders die Winnender Lesefreunde verlieren einen ganz besonderen Buchhändler: Michael Weik geht zum Jahresende in den Ruhestand. „Es ist für mich inzwischen einfach bedeutend schwieriger geworden, zu lesen. Während ich früher drei Bücher in der Woche geschafft habe, ist es heute nur noch eines“, erzählt der 65-Jährige. Ein Buch in der Woche hat er sonst Satz für Satz gelesen. „Zwei weitere quer.