Als noch niemand vom Coronavirus wusste, hat der Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) entschieden, in Winnenden ein Stadtticket einzuführen. Für drei Euro ist es nun seit dem 1. April möglich, den ganzen Tag mit dem Bus im Stadtgebiet zu fahren. Das große Pech war: Winnenden befand sich zu diesem Zeitpunkt wie fast die ganze Welt in einer Krise. Weshalb hat der VVS den Verkaufsstart des Tickets nicht verschoben? „Wir hatten unsere Ticketsysteme in den Städten, in denen wir das