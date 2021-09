Es gibt in Winnenden noch Hausbesitzer, die ans Stadtbild denken, ans Leben auf dem Marktplatz und an die Tradition ihres Hauses. Einer von ihnen ist Günther Philipp, dem das Haus Marktstraße 34 gehört, wo die eben erst geschlossene Bäckerei Haag ihren Sitz hatte. 36 Jahre lang hatte die Schwaikheimer Bäckerei Haag dieses Geschäft gemietet. Besitzer Günther Philipp hätte gerne weiterhin das Café Haag in seinem Haus gehabt.

Aber der Mietervertrag ist ausgelaufen.