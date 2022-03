CBD-Produkte in Winnenden: Hanfgeschäft zieht in die Marktstraße

In die Marktstraße zieht ein neues Geschäft namens „Beflora“. Angeboten werden dort Produkte, die Bestandteile der Hanfpflanze beinhalten: Tees, Kosmetik, Öle, Kristalle, Gels und Inhalatoren. Der Laden am Torturm, in dem zuvor Johanna Widulski mit ihrem Modegeschäft „Green Lavadee“ beheimatet war, wird momentan von Grund auf saniert. In etwa anderthalb Monaten will Benjamin Gatterer mit seinen sogenannten „CBD-Produkten“ dort einziehen. Diese sind legal, aber umstritten.

