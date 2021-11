Sieben Frauen und Männer haben den neuen Winnender Tierschutzverein Chau Bello e.V. im Juli 2021 gegründet. Mit ihm engagieren sie sich für Straßentiere im Ausland, zunächst vor allem für Hunde in der Stadt Tunceli in der Türkei.

Im Winter sei ausreichend Futter für Straßen- und Tierheimtiere in Europa entscheidend. Wenn die Temperaturen sinken, brauchen die Vierbeiner eine wärmende Fettschicht, um zu überleben. „Besonders in den Ländern, in denen der Tierschutz keine Lobby hat, sind