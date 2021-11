Weihnachtsmarkt ja oder nein, daran scheiden sich dieser Tage die Geister. Die einen sehen den Budenzauber mit Ausschank alkoholischer Heißgetränke in den Städten für das falsche Signal in Zeiten voll belegter Intensivstationen. Kommentieren unseren Artikel zum Festhalten am Winnender Weihnachtsmarkt mit einem Wut-Symbol oder kommentieren es entsprechend deftig. Die anderen sehnen sich nach einem Rest Normalität, einer gegrillten Wurst und etwas Lichterglanz, durch den sie bummeln können,